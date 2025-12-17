Dal colpo Fullkrug alla situazione in difesa: le ultime di mercato su YouTube (VIDEO)

Tutte le ultime news di calciomercato Milan nel nostro nuovo video su YouTube: dal colpo Fullkrug alla situazione difensore

Il Milan ha messo le mani su Niclas Fullkrug. Tare è ad un passo dal chiudere la trattativa: entro la fine di dicembre l’accordo verrà definito, così da mettere il giocatore subito a disposizione di Allegri per le prime uscite di gennaio. L’attaccante tedesco sostituirà Santiago Gimenez, che ha deciso di operarsi: starà fuori dai campi per altri due mesi e quindi era assolutamente necessario aggiungere un’altra soluzione al reparto offensivo. Fullkrug è la scelta fatta dai rossoneri: per caratteristiche, esperienza e costi è il profilo idoneo. Arriverà in prestito in un’operazione molto simile a quella fatta un anno fa per Kyle Walker col Manchester City.

Arriverà anche un difensore?

Capitolo difensore. In questo momento il Milan non ritiene una priorità l’acquisto in difesa perché è contenta del rendimento di Tomori, Gabbia e Pavlovic e crede molto in De Winter, acquistato per 20 milioni dal Genoa per sostituire Thiaw, e nel giovanissimo David Odogu (che però ora è relegato in Serie D col Milan Futuro). Attenzione però perché Tare sarà molto attento alle opportunità che il mercato offre. Difficile arrivare a Thiago Silva e Sergio Ramos, che vorrebbero assicurata la titolarità per puntare entrambi al Mondiale. Il Milan non vuole alterare gli equilibri trovati e per questo punta al massimo ad un’altra riserva per aumentare le rotazioni.

Il vice Saelemaekers

I tifosi spingono anche per l’acquisto di un esterno destro come riserva di Saelemaekers. Che nei giorni scorsi ha rinnovato ufficialmente il suo contratto mettendo fine ad uno stranissimo paradosso. Non ci sono nomi al momento anche perché non è semplice trovare il giocatore giusto con quelle caratteristiche. La società punta molto su Athekame, che ha trovato anche un po’ di spazio finora e un gol decisivo col Pisa. Tare si guarderà intorno ma non sarà semplice.

Nuovi spiragli per Maignan

Nuovi spiragli per il rinnovo di Mike Maignan. Dopo la Supercoppa, la società e il portiere potrebbero incontrarsi per avanzare nella trattativa. Ad oggi il francese, che non ne ha voluto parlare in conferenza stampa con Allegri alla vigilia della semifinale col Napoli, sembra puntare al rialzo per arrivare ad una firma. Ad inizio 2025 le parti avevano raggiunto un accordo, salvo poi il Milan tirarsi improvvisamente indietro. Ed è questo che ha complicato i rapporti col portiere. Rapporti che Tare e Allegri, con un lavoro diplomatico, stanno provando a recuperare.