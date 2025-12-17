Fabrizio Romano fa chiarezza su Vlahovic al Milan: come stanno le cose

Il noto giornalista ha fatto il punto della situazione sull’attaccante della Juventus, accostato spesso al club rossonero.

Il futuro di Dusan Vlahovic non dovrebbe essere alla Juventus, alla quale è legato da un contratto che scade a giugno 2026. Salvo colpi di scena, lascerà Torino a parametro zero l’estate prossima. Tra le società interessate al centravanti serbo c’è anche il Milan.

È risaputo che Igli Tare durante la sessione estiva del calciomercato aveva già preso in considerazione l’eventuale arrivo dell’ex Fiorentina, ma non c’erano le condizioni per fare l’operazione. Il problema non era il cartellino, per il quale sarebbero bastati circa 20-22 milioni di euro, bensì lo stipendio. Vlahovic alla Juve percepisce circa 12 milioni di euro netti nell’ultimo anno di contratto e non voleva rinunciare a questa somma. Il Milan avrebbe offerto circa la metà, bonus inclusi. Niente da fare.

Calciomercato Milan, Vlahovic rossonero? La situazione

Negli ultimi giorni dalla Spagna è rimbalzata un’indiscrezione che dà l’attaccante serbo vicino all’accordo per trasferirsi a Milano nella prossima stagione. In Italia, al momento, nessuna conferma in tal senso.

Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato della situazione Vlahovic sul suo canale YouTube: “Che il gradimento del Milan per Vlahovic resiste dobbiamo assolutamente confermarlo. Ma da qui a dire che Vlahovic abbia un accordo già fatto e blindato col Milan oggi questo non viene confermato dalle parti in causa. Sia lato Milan che lato Vlahovic non risultano accordi fatti“.

Il club rossonero continua a valutare di poter ingaggiare l’ex Fiorentina nel 2026, però in questo momento non vi è alcuna trattativa e quindi nessun tipo di intesa contrattuale. Per il futuro del giocatore restano aperte anche le piste estere. A ottobre sia il Bayern Monaco sia il Barcellona avevano effettuato dei sondaggi, senza poi andare oltre.

Oggi Vlahovic è infortunato e resterà fuori per 2-3 mesi, quindi sicuramente non cambierà squadra durante il mercato di gennaio. Probabilmente, non sarebbe cambiato niente neppure senza infortunio: la sensazione è sempre stata quella che lo avremmo visto partire solo a parametro zero nell’estate 2026.

Il Milan è in agguato, però bisogna attendere per capire se sferrerà un assalto. Intanto, viste le condizioni fisiche precarie di Santiago Gimenez, sta lavorando per il possibile arrivo di Niclas Fullkrug in prestito dal West Ham.