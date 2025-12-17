Fullkrug ad un passo dal Milan: arriva subito, affare alla Kyle Walker

I rossoneri sono pronti a chiudere il colpo Fullkrug: un’operazione che somiglia molto a quella di un anno fa per Walker col City

Niclas Fullkrug è sempre più vicino dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Nei giorni scorsi l’indiscrezione secondo la quale Igli Tare aveva bloccato l’attaccante. La trattativa è molto avanzata: con il giocatore, che ha ricevuto solo qualche timido sondaggio dalla Germania, c’è già un principio di accordo. Adesso non resta che trovare l’intesa con il West Ham, ma non sarà difficile. Gli Hammers vogliono venderlo il prima possibile: ha giocato pochissimo in questa stagione (poco più di 400 minuti accumulati) ed è in rotta con tutto l’ambiente. Di recente il suo agente ha definito un errore la scelta di andare al West Ham. Una rottura totale ed entrambe le parti non vedono l’ora di salutarsi.

I dettagli dell’affare

Si va verso un prestito fino a fine stagione. Il West Ham spinge per l’inserimento di un diritto di riscatto ed è probabile che alla fine andrà così, in modo che il Milan potrà scegliere, al termine di questa stagione, se tenerselo oppure rispedirlo a Londra. Ci sarà anche modo di riflettere su di lui per quanto riguarda l’ingaggio: da gennaio a giugno il Milan pagherà soltanto la metà dei 5 milioni che lui percepisce attualmente in Inghilterra, dopodiché, in caso di permanenza, si rivedrà sicuramente l’accordo al ribasso perché la cifra è davvero alta. Un’operazione che somiglia moltissimo a quella fatta un anno fa con il Manchester City per Kyle Walker.

Il Milan ha fretta: quando arriva Fullkrug

Tare vuole chiudere tutto entro la fine di dicembre, in modo da mettere subito a disposizione di Allegri l’attaccante. Abbiamo saputo ufficialmente oggi che Santiago Gimenez si dovrà operare alla caviglia, questo significa che ne avrà per almeno altri due mesi. Da qui l’emergenza di inserire subito un altro giocatore nel reparto ma soprattutto di inserire un calciatore con determinate caratteristiche. Fullkrug è il classico centravanti d’area di rigore, esperto (33 anni) e utile a vincere le partite sporche (nei minuti finali di Milan-Sassuolo sarebbe stato parecchio utile). Per i primi giorni di gennaio quindi Fullkrug potrebbe già essere a disposizione per giocare.