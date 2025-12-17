La decisione del Milan sul ritorno di Musah: cosa succederà a gennaio

I rossoneri hanno già preso un decisione sull’ipotetico rientro di Musah al Milan a gennaio per coprire il ruolo di vice Saelemaekers

Yunus Musah tornerà al Milan a gennaio? Nei giorni scorsi qualche indiscrezione in merito è circolata, soprattutto per un motivo. Molti tifosi e non solo sono preoccupati dall’assenza di un vero e proprio vice Alexis Saelemaekers in rosa. Non c’è grande fiducia nei confronti di Zachary Athekame, lo svizzero acquistato per quasi 10 milioni in estate da Igli Tare. Giovanissimo, non è sicuramente pronto per questi livelli, ma Allegri un po’ di spazio gliel’ha dato. Ha anche segnato un gol contro il Pisa; gol tra l’altro fondamentale per evitare la sconfitta nei minuti finali. Qualità indiscutibili insomma, ma sarebbero tutti più tranquilli con un’altra riserva per quel ruolo. Ruolo che Musah ha ricoperto più volte al Milan, sia con Pioli che con Fonseca.

Musah tornerà al Milan? Scelta già fatta

All’Atalanta non gioca nemmeno con Raffaele Palladino. Acquistato dagli orobici sul gong finale del mercato estivo in prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, ha avuto finora un pessimo impatto. Utilizzato poco da Ivan Juric e uguale anche con il nuovo allenatore adesso. Da qui l’idea di riportarlo al Milan: l’Atalanta non avrebbe battuto ciglio in merito e, al tempo stesso, i rossoneri avrebbero trovato in lui un “rinforzo”. A quanto pare però l’ipotesi è da scartare: secondo quanto riportato da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, Musah non tornerà al Milan a gennaio.

Nel mercato di gennaio il Milan non riporterà a Milano Yunus Musah Bianchin – @Gazzetta_it pic.twitter.com/GBjY5wgUbe — Zelus (@garante_il) December 17, 2025

I rossoneri infatti non sembrano aver intenzione per adesso di riportare il giocatore a Milano e interrompere il prestito. Evidentemente Giorgio Furlani spera ancora in una ripresa del giocatore in modo che l’Atalanta si possa finalmente convincere ad investire i 30 milioni del riscatto, ma ad oggi è uno scenario davvero poco probabile. I rossoneri si guarderanno intorno alla ricerca di un’opportunità di mercato per quel ruolo, ma con Saelemaekers e Athekame la società si sente tranquilla. Sullo svizzero c’è la fiducia di tutti e l’investimento da 10 milioni lo dimostra ampiamente.