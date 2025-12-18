Colpo in difesa, il Milan si gioca la carta Tare: prove di sorpasso sull’Inter

Per l’acquisto in difesa, i rossoneri stanno provando a superare l’Inter nella trattativa. La carta da giocarsi è Tare

Il Milan sta provando il sorpasso sull’Inter grazie alla carta Igli Tare. Il colpo di mercato in questione riguarda un difensore centrale che piace molto alle due società meneghine. Da tempo la società rossonera ha messo gli occhi su Mario Gila, che spinge per lasciare la Lazio già nel mercato di gennaio. Il giocatore piace però anche all’Inter da tempi non sospetti e, ad oggi, è in vantaggio rispetto ai rivali cittadini. Il Milan però ha un jolly da giocarsi, ed è proprio il nuovo direttore sportivo, colui che ha portato il giocatore in Italia alla Lazio e che ha con lui un ottimo rapporto. A confermarlo è il giornalista Daniele Longo. Per arrivare a Gila, però, c’è bisogno di un investimento importante.

Derby per Gila: il Milan prova il sorpasso

La Lazio vive un momento molto complicato dal punto di vista finanziario. In estate, la società guidata da Claudio Lotito non ha potuto fare mercato per un blocco. Può tornare a farlo a gennaio, ma a patto che ceda qualcuno. Ecco quindi che Gila, che spinge da tempo per cambiare aria, può essere la soluzione.

Permane il leggero vantaggio nerazzurro, ma come ripreso oggi da @86_longo, il #Milan per #Gila proverà il sorpasso. La carta #Tare è un asso importante, il Ds rossonero è infatti colui che lo ha portato alla #Lazio. https://t.co/G5xgM2R7JR — Alessandro Jacobone – Milanisti NE (@NonEvoluto) December 18, 2025

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e il suo stipendio è di solo 1 milione, di certo non un ingaggio in linea con quello che è il suo status. A 25 anni, il difensore vuole fare il salto di qualità e Inter e Milan per lui sono due ottime soluzioni, anche se il suo sogno resta da sempre il Real Madrid, che ha conservato su di lui una percentuale di futura rivendita al momento dell’accordo con la Lazio.

La cosa migliore per il Milan sarebbe acquistare Gila a gennaio, in modo da alzare il livello fin da subito anche in ottica Scudetto. I rossoneri però ad oggi non sembrano intenzionati a spendere nel mercato invernale se non dovessero esserci uscite.