Firma ad un passo, dopo Saelemaekers altro rinnovo col Milan

Le ultimissime notizie relative al Diavolo. Il calciatore è pronto a mettere nero sul bianco: ecco di chi si tratta

“Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l’ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera.

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026“. E’ questo il comunicato ufficiale del Milan di tre giorni fa, pubblicato sul sito del club, con il quale si annunciava una firma davvero tanto attesa.

Il belga, dopo essere stato ceduto in prestito per due stagioni, rischiando di dire addio al Diavolo definitivamente, si è legato al club rossonero fino al 2031. E’ il giusto premio, che certifica la ferma volontà di Massimiliano Allegri di puntare sull’ex Anderlecht. Ora non ci sono più dubbi e dopo la firma di Saelemaekers si attendono altre fumate bianche.

Milan, altra firma dopo Saelemaekers: Furlani e Tare lo blindano

Le priorità sono ovviamente i calciatori che vedranno scadere i propri contratti a breve. Il focus in questi giorni è su Mike Maignan, che fra qualche settimana sarà già libero di legarsi con un’altra squadra. Club di Premier League ma anche di Serie A stanno seguendo con attenzione la vicenda.

Non ci sono stati passi avanti significativi, ma rispetto a qualche mese fa appare esserci la volontà dell’entourage del portiere e ovviamente del Milan di continuare in un dialogo costruttivo per una firma che sarebbe davvero sorprendente.

Il Diavolo e i suoi tifosi, così, non hanno perso la speranza di vedere prolungare il capitano transalpino. La lista dei calciatori che presto passeranno da Casa Milan a mettere nero su bianco è davvero lunga: in attesa di Maignan, Giorgio Furlani e Igli Tare stanno lavorando e la chiusura è dietro l’angolo per blindare Fikayo Tomori.

L’inglese, anche lui con un accordo fino al 2027, non ha mai nascosto la volontà di proseguire con i rossoneri. La firma è davvero ad un passo. Poi dovrebbe toccare anche a Rafa Leao: le parti d’altronde non hanno alcun dubbio sul voler proseguire insieme. Da capire, infine, se rinnoverà pure Ruben Loftus-Cheek o se verrà ceduto nel 2026, quando alla scadenza mancherà un anno.