Milan, cauto ottimismo per la firma: affondo dopo la Supercoppa

Le ultimissime notizie legate al mercato rossonero: ecco cosa sta succedendo. Accelerata al rientro dall’Arabia

La testa dei giocatori così come quella dell’allenatore del Milan è chiaramente alla partita di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Giovedì i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte si sfideranno per la semifinale della competizione che andrà in scena a Riyadh, in Arabia Saudita.

Alla vigilia c’è stata la solita conferenza stampa di presentazione della partita: ovviamente è intervenuto il tecnico livornese che ha confermato il forfait di Santiago Gimenez, che si va ad aggiungere a quella di Matteo Gabbia, fermatosi domenica pomeriggio nel corso della gara contro il Sassuolo. Dovrebbe partire fuori Rafa Leao, che anche nell’ultimo allenamento si è allenato a parte.

Insieme a Massimiliano Allegri, in conferenza, è intervenuto Mike Maignan: il francese, come era ampiamente prevedibile, è stato invitato a rispondere sul proprio futuro. Le parole dell’ex Lille, però, non hanno di certo aggiunto certezze: “Credo che la cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno. Certo che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo”.

Milan-Maignan, il punto della situazione

Le dichiarazioni di Mike Maignan fanno seguito a quelle di Igli Tare, che ai microfoni di DAZN, ha fatto chiarezza in merito alle indiscrezioni legate ad una richiesta di ingaggio da 8 milioni di euro: “Se è vero che ha chiesto 8 milioni? Non abbiamo mai parlato di numeri, questi numeri non li ho mai sentiti. Parlare di Mike è facile: è un ragazzo straordinario, un leader, un uomo di gruppo. A lui piace stare al Milan e al Milan piace se Mike rinnova”.

Mai come in questo caso c’è stata un’apertura concreta da parte del Direttore sportivo rossonero. C’è dunque la speranza che al rientro in Italia, dopo la Supercoppa Italiana, il dialogo tra il Diavolo e l’entourage del francese possa portare ad un’intesa. Magari con un nuovo trofeo in bacheca tutto potrebbe essere più facile.

Non resta che aspettare per capire come evolverà la situazione: la priorità del Milan è Mike Maignan, che si trova davvero bene a Milano con il rossonero addosso.