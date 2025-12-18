Milan in trattativa col Partizan Belgrado per l’erede di Vlahovic

I rossoneri stanno portando avanti una trattativa con i serbi del Partizan Belgrado per quello che viene definito il nuovo Vlahovic

Il Milan guarda ai Balcani e torna a bussare a Belgrado: Andrej Kostic, attaccante classe 2007 nato a Podgorica e tesserato con il Partizan, è finito nel mirino dei rossoneri. Un’operazione pensata in prospettiva, coerente con una linea chiara: rafforzare la rosa con un mix di esperienza e talento emergente, senza stravolgere gli equilibri costruiti da Massimiliano Allegri nella corsa al vertice. Dopo Arizala, il nome di Kostic prende quota, mentre il mercato invernale entra nella fase calda.

Per la rubrica cotte: il 9 del futuro. Andrej Kostic ✨️, classe 2007, quasi 190cm di potenza e tecnica. Una conclusione secca e potente e capace di colpire anche da 30 metri, istinto e lettura dell’azione, controllo solido e capacità di dribbling di buon livello anche… pic.twitter.com/jq4aO6NmLm — _marco94 (@RealMarco94) December 2, 2025

Chi è Andrej Kostic

Kostic è una punta centrale, con caratteristiche però anche da seconda punta. Il fisico aiuta: 188 centimetri, struttura già definita, crescita rapida. In estate ha lasciato il Buducnost per approdare al Partizan, passaggio delicato superato senza scosse. I numeri raccontano un inserimento rapido e funzionale: 8 reti nel campionato serbo, secondo miglior marcatore della squadra. A Belgrado circolano paragoni importanti, legati a Dusan Vlahovic, riferimento per caratteristiche fisiche e presenza in area. Un segnale di fiducia arriva pure dalla nazionale giovanile del Montenegro: il 5 settembre, a La Spezia, Kostic ha segnato contro l’Italia Under 21, aprendo il match poi ribaltato dagli azzurrini. Un episodio utile per misurare personalità e impatto lontano da casa.

Il Milan sta trattando Andrej Kostic, attaccante montenegrino del 2007 del Partizan Belgrado. Kostic è una punta, è arrivato in estate e ha già segnato 8 gol nel campionato serbo. Il 5 settembre ha segnato in Italia-Montenegro Under 21. pic.twitter.com/abOYK4pwYB — luca bianchin (@lucabianchin7) December 18, 2025

La trattativa

La trattativa procede senza forzature, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il Milan dialoga con il Partizan, valuta costi e tempi, riflette sulla formula. La richiesta oscilla tra 5 e 10 milioni, cifra compatibile con un investimento mirato sul futuro. L’idea prevede un percorso graduale: Milan Futuro come primo passaggio ma osservazione attenta dello staff in ottica prima squadra. Nel piano generale rientra pure un innesto più pronto per l’attacco, con Fullkrug pista accesa in prestito con diritto di riscatto. Kostic, invece, segue un binario diverso, quello dell’investimento a lungo termine. Gennaio si avvicina in fretta, il Milan prepara le mosse con attenzione, convinto di avere individuato un profilo dal potenziale certo.