Nuova maglia per Daniel Maldini, colpo a sorpresa in Serie A

Il figlio d’arte potrebbe lasciare l’Atalanta durante il mercato invernale: alcune squadre lo hanno messo nel mirino.

Tra circa due settimane inizierà una nuova finestra di calciomercato e ci saranno diversi calciatori che potrebbero cambiare maglia. Uno di questi è Daniel Maldini, finora in ombra in questa prima parte di stagione 2025/2026.

0 gol e 1 assist nelle 9 presenze con l’Atalanta. Nelle ultime 3 partite di Serie A è rimasto in panchina e anche nelle ultime 5 di Champions League (ha giocato solo nella prima giornata). L’ultima volta che ha giocato titolare era il 3 dicembre nel match di Coppa Italia vinto contro il Genoa. Con la partenza di Ademola Lookman per la Coppa d’Africa e l’infortunio di Kamaldeen Sulemana, sicuramente l’ex Milan può avere più spazio e cercare di convincere l’allenatore Raffaele Palladino.

Calciomercato Atalanta, Daniel Maldini: quale futuro?

Vedremo se Maldini riuscirà a guadagnare la conferma a Bergamo oppure se sarà destinato a cercare fortuna altrove. Oggi la sensazione è che verrà ceduto e già si parla di possibili squadre che potrebbero accoglierlo.

Una è il Torino, che avrebbe già chiesto informazioni per un eventuale prestito del 24enne trequartista. Una piazza come quella granata potrebbe essere giusta per un rilancio, anche se non avrebbe il posto da titolare assicurato. Attualmente, mister Marco Baroni gioca con Nikola Vlasic alle spalle del tandem Adams-Zapata. Maldini può agire da fantasista o da seconda punta.

Le sue qualità potrebbero fare comodo anche a qualche altra squadra in lotta per la salvezza. Ad esempio, il Genoa, pronto a cogliere eventuali occasioni di mercato nel mese di gennaio 2026. La sensazione è che il figlio d’arte continuerà a giocare in Serie A, anche se qualche richiesta dall’estero non va esclusa. In tal caso, bisognerà vedere se il figlio d’arte si farà tentare da un’avventura fuori dall’Italia.

Dovrà scegliere con attenzione la prossima destinazione, ha bisogno di giocare con una certa continuità. In attesa che si apra il mercato invernale, deve comunque dare il massimo con la maglia dell’Atalanta. Palladino è un allenatore con il quale aveva fatto bene a Monza e, anche se finora gli ha concesso poco spazio, potrebbe dargli delle chance per dimostrare il suo valore.