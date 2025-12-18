Pagelle Napoli-Milan Supercoppa, il migliore e il peggiore in campo

I voti e le pagelle di Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa Italiana. In finale ci vanno gli azzurri: decisivi i gol di Neres e Hojlund

Dopo la Coppa Italia, il Milan saluta anche la Supercoppa Italiana. Prima David Neres e poi Hojlund chiudono la pratica: sono gli azzurri ad andare in finale, dove ritroveranno una fra Bologna e Inter (gara in programma domani). Vittoria netta della squadra di Antonio Conte, che prepara la partita nel modo migliore. Rossoneri in difficoltà nel creare opportunità da gol nel secondo tempo senza mai essere pericoloso. Tantissime insufficienze fra i milanisti, in particolar modo quella di De Winter, che non è mai riuscito a contenere Hojlund, autore di un assist e anche di un gol. Male però anche tanti altri.

Il migliore

Alexis Saelemaekers è fra i pochi a salvarsi, e nonostante questo Allegri lo ha sostituito intorno all’ora di gioco. Probabilmente dietro alla scelta dell’allenatore c’era l’idea di preservarlo in vista dei prossimi impegni di campionato. Il belga è come al solito il più attivo, il più intraprendente, l’unico a provare qualcosa di diverso in una serata anche di grande difficoltà per Christian Pulisic.

Il peggiore

La prestazione di Koni De Winter è stata un disastro sotto tutti i punti di vista. Bravo Conte a isolare Hojlund con il difensore belga in un uno contro uno che ha stravinto il danese. Il belga, acquistato per 20 milioni dal Genoa per sostituire Thiaw, venduto per il doppio, si sta dimostrando ad oggi un acquisto totalmente sbagliato.

Le pagelle di Napoli-Milan

MAIGNAN 5

TOMORI 5

DE WINTER 4

PAVLOVIC 5

SAELEMAEKERS 6

LOFTUS-CHEEK 5,5

JASHARI 5

RABIOT 5,5

ESTUPINAN 4,5

PULISIC 5,5

NKUNKU 5