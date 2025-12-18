Viaggio a Barcellona per incontrare Lewandowski: accelerata improvvisa

L’attaccante polacco ha ricevuto in questi giorni una importante offerta per il suo futuro: i rossoneri rischiano di perderlo

Il Milan rischia di perdere un obiettivo: Robert Lewandowski. Con un contratto in scadenza il 30 giugno, a 37 anni il centravanti polacco è uno dei nomi più attenzionati dal mercato. Nelle ultime ore sembra avanza con decisione la Major League Soccer mentre in Europa è il Milan la squadra con maggiori possibilità. Nelle ultime settimane, il movimento più concreto arriva dagli Stati Uniti, dove una franchigia prepara l’assalto con un progetto strutturato e ambizioso.

La MLS tenta Lewandowski

I Chicago Fire hanno accelerato. Dal semplice interesse iniziale si è passati a un contatto diretto, certificato da una visita significativa. Come riportato da Mundo Deportivo, Gregg Berhalter, oggi direttore sportivo del club dell’Illinois, ha raggiunto Barcellona per un incontro faccia a faccia con Lewandowski e con il suo agente Pini Zahavi, in un hotel del centro cittadino. Un segnale chiaro: Chicago vuole portarsi avanti rispetto alla concorrenza, composta da club europei ma anche sauditi. Sul tavolo un progetto tecnico definito e un’offerta economica di primo piano. La proposta include anche entrate extra legate ad accordi commerciali, sulla scia del modello già visto con Lionel Messi all’Inter Miami. Un pacchetto capace di incidere nelle valutazioni di fine carriera.

La situazione fra il Milan e Lewandowski

Lewandowski non ha ancora preso una decisione. La posizione resta prudente. Il centravanti intende concludere la stagione al Barcellona con piena concentrazione, rimandando ogni scelta ai prossimi mesi, dopo un confronto interno alla famiglia. In questa attesa vigile rientra anche il Milan, interessato alla possibilità di un colpo di esperienza sul modello Modric. Gennaio resta fuori discussione, soprattutto per ragioni di ingaggio. L’estate offre margini diversi, pur con difficoltà evidenti. I rapporti con Pini Zahavi risultano solidi, costruiti nel 2024 con l’operazione Silvano Vos e consolidati ad agosto tramite l’affare Christopher Nkunku. Igli Tare segue il dossier con attenzione, consapevole della complessità ma anche del valore tecnico e mediatico del profilo.