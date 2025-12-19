Addio ufficiale, è pronto per il Milan: i dettagli

Il giocatore ha detto addio alla sua, ormai ex squadra, ed è pronto per una nuova avventura: il punto della situazione

E’ ormai tempo di calciomercato. Pochi giorni e si entrerà davvero nel vivo. Diverse squadre vogliono così farsi trovare pronte fin dall’inizio per provare a mettere subito le mani sui giocatori che servono. Il Milan – ad esempio – ha deciso di accelerare per chiudere il prima possibile per Niclas Füllkrug, che non rientra più nei piani del West Ham e può lasciarlo con la formula del prestito.

Il tedesco, dunque, è la pedina che andrà a colmare il vuoto in attacco. E in difesa? Al momento non c’è davvero una trattativa calda legata al Diavolo, ma le occasioni non mancano. Una, di certo, può essere quella relativa a Thiago Silva

Calciomercato Milan, colpo Thiago Silva: il punto della situazione

“Cresciuto nelle giovanili del Fluminense, Thiago conclude la sua seconda esperienza con la squadra professionistica del club. Campione della Copa do Brasil 2007, il capitano ha giocato 212 partite e segnato 19 gol con la maglia tricolore. Thiago Silva, tornato al club lo scorso anno come una leggenda del calcio mondiale, lascia un’eredità di dedizione e amore per il Fluminense. Il club ringrazia l’atleta per la dedizione e la professionalità dimostrate durante la sua carriera e gli augura grande successo nel suo nuovo percorso”.

Thiago Silva ha, dunque, ufficialmente detto addio, per la seconda volta nella sua carriera, il Fluminense. Il club brasiliano sembrava poter essere il suo ultimo club, ma la voglia di giocare il suo ultimo Mondiale, magari da protagonista, con la maglia verdeoro del Brasile, ha spinto l’esperto centrale, di chiudere il rapporto con 6 mesi d’anticipo rispetto alla reale durata del suo contratto.

Il difensore 41enne ha voglia di Europa per avvicinarsi alla famiglia – il figlio gioca al Chelsea – e per farsi trovare nelle migliori condizioni in vista di una chiamata da parte di Carlo Ancelotti. Ora i rumors che lo accostano al Milan circoleranno sempre più forte. La possibilità di vederlo nuovamente in rossonero per chiudere un cerchio è davvero concreta.

La palla chiaramente passa a Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri che devono decidere in brevissimo tempo se mettere le mani sul giocatore per allungare il reparto arretrato. A fargli spazio, ci sarebbe ovviamente Odogu, pronto a trasferirsi altrove, magari in Serie A, con la formula del prestito secco. Il giocatore ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per far capire a tutti di che pasta è fatto per il massimo campionato. I tifosi, dunque, incrociano le dita.