Allegri non ha aiutato De Winter: la strategia del Napoli era nota e prevedibile (VIDEO)

De Winter protagonista in negativo della semifinale di Supercoppa fra Milan e Napoli, ma non è solo colpa sua. Allegri ha sottovalutato una cosa

Per tifosi e addetti ai lavori, Koni De Winter è il colpevole assoluto della sconfitta in semifinale di Supercoppa fra Napoli e Milan. Le responsabilità del difensore belga, acquistato per 20 milioni dal Genoa per sostituire Thiaw (venduto al doppio al Newcastle), sono sicuramente gravi ed evidenti, ma quello che è successo in partita si poteva evitare. De Winter ha sofferto tantissimo l’isolamento con Rasmus Hojlund, giocatore che, in serata, mette in difficoltà chiunque, figuriamoci un ragazzo in difficoltà come lui. Ma quell’isolamento era facile da prevedere e Allegri sarebbe potuto intervenire anche a gara in corso per evitarlo, visto che le difficoltà di De Winter in quella situazione erano palesi fin dall’inizio.

Il gol di Hojlund somiglia moltissimo alla sua prima rete segnata in maglia azzurra. Era a Firenze contro la Fiorentina quando, ancora su passaggio di Spinazzola verticale, in uno contro uno con Pongracic è sbucato via ed è andato a fare gol. Uguale è accaduto ieri, sia nel suo gol che nell’assist per David Neres. Quella del Napoli è una giocata sistematica e prevedibile, eppure il Milan gliel’ha concessa per due volte e ha messo De Winter in grave difficoltà. Quindi sì, sicuramente le colpe del belga sono tante e gravi, ma anche Allegri e la squadra hanno le loro responsabilità.