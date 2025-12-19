Allegri spinge per Thiago Silva ma il Milan ha i soliti dubbi

L’opzione che porta al difensore brasiliano è più concreta che mai dopo la sconfitta in Supercoppa: Allegri spinge, la società valuta

Il ritorno di Thiago Silva al Milan è ora necessario. Il difensore brasiliano è ora libero sul mercato dopo la fine dell’esperienza al Fluminense e guarda di nuovo verso l’Europa, con un obiettivo preciso: restare competitivo per inseguire il Mondiale 2026 nel Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Il Milan valuta l’opportunità, non solo per ragioni emotive. Massimiliano Allegri, alle prese con un reparto arretrato che non dà alcun tipo di garanzia sul rendimento, ha indicato Thiago Silva come profilo ideale per alzare il livello di affidabilità.

Le ultime indiscrezioni vanno tutte nella stessa direzione: la dirigenza rossonera ha aperto una riflessione concreta sull’operazione. L’ipotesi è di un contratto di sei mesi, quindi fino a giugno 2026. La società però ha il solito dubbio: Luka Modric è stato un’eccezione, in un momento in cui bisognava anche ridare un po’ di entusiasmo alla piazza, ma sappiamo come Furlani e Cardinale spingano per l’acquisto di profili futuribili dal punto di vista tecnico e quindi anche economico.

I numeri spiegano il rapporto profondo tra allenatore e giocatore: 79 partite condivise tra campionato e coppe, prima dell’addio del brasiliano verso Parigi. A 41 anni, Thiago porterebbe tutto ciò che manca: leadership in un reparto delicato come quello difensivo, gestioni e letture delle situazioni. Il sistema difensivo impostato da Allegri, con baricentro più prudente, favorirebbe una gestione fisica sostenibile nel corso della stagione.

Dal Brasile filtra entusiasmo. Thiago Silva non ha mai nascosto il legame con il Milan, riaffiorato anche durante il recente Mondiale per Club. In quell’occasione, alla vigilia della sfida contro l’Inter, il centrale ha raccontato il confronto diretto con Allegri per preparare la partita, segnale di un rapporto rimasto vivo nel tempo. Oggi, a distanza di mesi, l’ipotesi di un ritorno è più concreta che mai. Allegri cerca un profilo come il suo, guida in campo e nello spogliatoio. Adesso sta alla società decidere se andare fino in fondo oppure no.