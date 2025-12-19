Colpo Raspadori, arriva in prestito a gennaio: affare in Serie A

L’ex di Sassuolo e Napoli è finito nel mirino di altre due squadre italiane: contatti in corso per un rientro in Serie A.

Si avvicina sempre di più l’inizio della sessione invernale del calciomercato e tra i calciatori che potrebbero cambiare maglia c’è anche Giacomo Raspadori. Approdato all’Atletico Madrid durante la scorsa estate, finora non ha convinto Diego Simeone.

Pagato circa 22 milioni di euro, ai quali aggiungere altri 4 milioni di bonus, l’attaccante classe 2000 ha messo insieme 2 gol e 2 assist in 13 presenze con i Colchoneros. Nella Liga è partito titolare una sola volta, il 21 settembre nella partita contro il Maiorca (è stato sostituito dopo 62 minuti). Nelle successive dodici giornate è rimasto in panchina per sei volte, mentre nelle altre occasioni è subentrato nel secondo tempo. In Champions League aveva giocato dall’inizio le prime due gare contro Liverpool (53 minuti) e Eintracht Francoforte (55), poi è rimasto in panchina nelle seguenti. Ha giocato tutti i 90 minuti solo nella sfida di Coppa del Re vinta 3-2 contro l’Atletico Baleares: suo il gol del 2-0.

Calciomercato, Raspadori può lasciare l’Atletico Madrid: le ultime news

Ci sono buone possibilità che Raspadori cambi maglia durante il mese di gennaio 2026. Ci sono due società della Serie A che starebbero monitorando attentamente la situazione.

In pole position sembra esserci la Roma, cha ha già preso informazioni per capire se possa essere imbastita un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il sogno dei giallorossi è quello di prendere Joshua Zirkzee, però il Manchester United non è ancora convinto di cederlo, nonostante non sia esattamente un calciatore al centro del progetto. Viste le partenze per la Coppa d’Africa, Ruben Amorim non vorrebbe rimanere a corto di opzioni nel reparto offensivo.

In attesa di capire se si potrà sbloccare l’affare Zirkzee, la Roma sta lavorando per arrivare a Raspadori. Il calciatore è gradito a Gian Piero Gasperini, anche se non si tratta esattamente di un bomber. Comunque l’ex di Sassuolo e Napoli conosce già la Serie A e potrebbe essere una risorsa utile per la squadra giallorossa.

Anche l’Atalanta sta seguendo la situazione di Raspadori. Con Daniel Maldini che potrebbe lasciare Bergamo durante il mercato invernale e Nikola Krstovic finora al di sotto delle aspettative, il club nerazzurro sta valutando altre soluzioni per migliorare l’attacco.