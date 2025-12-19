Delusione totale, il Milan corre ai ripari: subito un regalo sotto l’albero per Allegri

Ancora una prestazione negativa, ora serve il sostituto immediatamente: la decisione è già arrivata. Il punto della situazione

L’eliminazione dalla Supercoppa Italiana ha messo in evidenza, ancora una volta, un grosso problema per il Milan, la rosa troppo corta. Contro il Napoli, mancavano diversi giocatori della formazione tipo: Rafa Leao ha dato forfait, portando Massimiliano Allegri a schierare Christopher Nkunku.

Il francese ha deluso per l’ennesima volta. Una prestazione da dimenticare per l’ex Chelsea, che è rimasto, però, in campo per tutta la partita, per mancanza di alternative. Oltre al portoghese, d’altronde, non era presente anche Santiago Gimenez. Nell’undici titolare, poi, erano fuori Luka Modric e Davide Bartesaghi, oltre a Matteo Gabbia.

Chi li ha sostituiti non ha certo convinto. A far davvero male è stato proprio colui che ha preso il posto del centrale italiano. De Winter, dopo essersi reso protagonista in negativo del secondo gol del Sassuolo, si è ripetuto contro il Napoli.

Hojlund, annullato a San Siro da Matteo Gabbia, in Arabia Saudita ha fatto tutto quello che ha voluto: l’ex Genoa così non è riuscito a contrastarlo a dovere. La sua prestazione è finita nel mirino della critica, che lo ha bocciato totalmente. Da centrale ha faticato ancor di più rispetto a quanto ha giocato come braccetto di destra.

Calciomercato Milan, caccia al difensore centrale: trattativa in corso

E’ evidente, dunque, come il Milan debba intervenire sul mercato per acquistare il prima possibile un nuovo difensore. Massimiliano Allegri spera di essere accontentato il prima possibile.

Igli Tare e Giorgio Furlani sono alla ricerca della giusta opportunità che possa pesare poco sul bilancio del Diavolo: un’idea sulla quale si sta ragionando parecchio in queste ore è certamente quella legata a Thiago Silva, che si è liberato dal Fluminense ed è desideroso di far ritorno in Europa, per avvicinarsi alla famiglia e per preparare al meglio il prossimo Mondiale con il Brasile.

Al Milan tornerebbe di corsa. Allo stesso il tecnico livornese lo abbraccerebbe ben volentieri: esperienza, leadership e tecnica al servizio di una squadra, che ogni tanto ha bisogno di essere strigliata. Thiago Silva al Milan, dunque, può davvero diventare una possibilità concreta. Presto ne sapremo di più, ma l’entourage del giocatore e la dirigenza rossonera ne stanno parlando. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.