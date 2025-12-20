Allegri voleva Thiago Silva, ma Tare ha scelto un altro difensore

Le ultime notizie relative al calciomercato del Milan: il punto della situazione sul colpo relativo al centrale. Ecco come stanno le cose

Gabbia, Tomori e Pavlovic hanno rappresentato fin qui il trio al quale Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi per blindare il reparto difensivo. L’italiano, l’inglese e il serbo hanno offerto prestazioni di ottimo livello, con qualche passaggio a vuoto; sui tre, dunque, il tecnico livornese punta fortemente.

Difficile dire lo stesso per gli altri due centrali in rosa: del giovanissimo Odogu si sono ormai perse le tracce. Per Allegri – appare più che evidente – non fa parte del progetto rossonero. De Winter, invece, ha giocato tanto ma i risultati sono stati spesso negativi. Contro il Napoli è stato un vero e proprio disastro, perdendo completamente il duello con Hojlund. L’ex Genoa aveva fatto male anche contro il Sassuolo e inevitabilmente è finito nel mirino della critica.

Milan, Tare sceglie il difensore: il punto della situazione

Anche per via di queste prestazioni di De Winter, il Milan ha finalmente deciso che investire già a gennaio per un centrale possa essere la scelta più giusta. Come più volte detto, Giorgio Furlani e Igli Tare sono alla ricerca di un’opportunità.

Thiago Silva, di cui si sta scrivendo parecchio in queste ultimissime ore, può rappresentarla: Massimiliano Allegri in merito non ha alcun dubbio, ma in dirigenza sembrano poco propensi ad investire su un calciatore che ha superato i 40 anni. Il brasiliano, che ha voglia di giocare in Europa per avvicinarsi alla famiglia e per prepararsi per i prossimi Mondiali per Club, non è dunque, al momento, un nome caldo dalle parti di via Aldo Rossi.

Igli Tare, se avesse la possibilità di spendere una buona somma, non ci sono dubbi, la utilizzerebbe per mettere le mani su Mario Gila. Il centrale della Lazio, portato in Serie A dall’albanese, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027.

E’ evidente, dunque, che se non dovesse arrivare un rinnovo in tempi brevi, i biancocelesti si troverebbero nelle condizioni di cederlo ad una cifra ben diversa da quella che può essere il suo valore. Il rischio d’altronde è quello di perderlo a zero. Igli Tare vuole così capire che margini ci sono per portarlo in rossonero. Gila ha parecchio mercato e la squadra che lo segue da più tempo è sicuramente l’Inter. Alejandro Camaño, che tra i suoi assistiti ha anche Lautaro Martinez e Hakimi, ha ottimi rapporto con i nerazzurri, che devono trovare il dopo Acerbi.