Il Milan ha forse scelto il giocatore da cedere per fare cassa

Le ultimissime notizie relative al calciatore, che potrebbe lasciare il Diavolo nel corso del 2026: ecco di chi si tratta

Ha voglia di giocare per guadagnarsi il Mondiale. Al Milan ad inizio stagione sembrava poterlo fare con costanza: in estate aveva dato i segnali giusti, che avevano fatto ben sperare Massimiliano Allegri e i tifosi, ma poi qualcosa è cambiato.

Il calciomercato gli ha fatto perdere il posto da titolare e nelle ultime settimane sono emersi dei dubbi in merito al suo futuro. La Nazionale che aveva guadagnato dopo anni, rischia di essere nuovamente persa e la convocazione per la competizione internazionale che si terrà in estate è certamente un obiettivo.

Per Ruben Loftus-Cheek sono giorni di riflessioni: il centrocampista inglese, esaltato da Allegri e Igli Tare in estate, ha di fatto, perso il posto con l’arrivo di Adrien Rabiot e il gol di Lecce resta al momento l’unico. Dopo tanta panchina, il calciatore, però, è tornato ad essere protagonista del Milan per via dell’infortunio di Youssouf Fofana.

Per il tecnico livornese, l’ex Chelsea è stato fin qui un autentico jolly: ha giocato da punta, da mezzala e da esterno di destra con risultati non certo negativi, ma il Milan da Ruben Loftus-Cheek vuole molto di più. Le caratteristiche dell’inglese sono davvero uniche e c’è la convinzione che uno come lui debba fare la differenza.

Calciomercato Milan, futuro Loftus-Cheek: il punto della situazione

Anche il Diavolo, dunque, è in fase di valutazione. Inevitabile con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. E’ evidente che se non dovesse arrivare una firma nelle prossime settimane, il 2026 diventerebbe l’anno della cessione.

Ruben Loftus-Cheek ha mercato soprattutto in Inghilterra: piace a club di medio-alto livello come Aston Villa, Fulham e West Ham, ma anche in Serie A ci sono squadre pronte ad investire su di lui.

Maurizio Sarri è da tempo che lo vorrebbe allenare, ma la Lazio potrebbe faticare a sborsare quei 15-20 milioni di euro che servono per ottenere il via libera da parte del Milan. Attenzione così alla Juventus, che ha bisogno di centrocampisti come l’inglese e ha iniziato a sondare il terreno con il Diavolo e il suo entourage.

Non è da escludere che tra i due club nasca una trattativa, che porti Ruben Loftus-Cheek a Torino, attraverso uno scambio. Cambiaso, ad esempio, è un giocatore che Allegri accoglierebbe ben volentieri.