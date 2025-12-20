Milan, affondo per Kostic: i costi dell’affare

Non solo Fullkrug, c’è un altro centravanti nel mirino del club rossonero: ecco la situazione.

Santiago Gimenez è stato operato alla caviglia destra e potrebbe rimanere fermo per altri due mesi, quindi il Milan deve intervenire sul mercato. Non è un segreto che stia provando a chiudere per l’arrivo di Niclas Fullkrug, 32enne in uscita dal West Ham. Il tedesco ha detto sì, ora serve l’accordo con gli Hammers su formula e cifre.

Oltre all’ex Borussia Dortmund, la dirigenza rossonera sta pensando di acquistare un altro centravanti. Si tratta di un giovane che sta facendo molto bene con la maglia del Partizan Belgrado: il classe 2007 Andrej Kostic. Il promettente attaccante serbo-montenegrino ha collezionato 9 gol in 26 presenze stagionali, un bottino niente male e che ha attirato le attenzioni sia del Milan sia di altre società europee.

Calciomercato Milan, colpo Andrej Kostic a gennaio?

Ovviamente, Kostic non è un giocatore che può arrivare al Milan per essere titolare. Potrebbe essere un’alternativa a Fullkrug e agli altri oppure essere lasciato in prestito al Partizan Belgrado fino a fine stagione, così da consentirgli di avere più chance di giocare. Venire in Italia per militare nel Milan Futuro in Serie D forse non sembra una mossa migliore per il suo percorso di crescita.

La Gazzetta dello Sport scrive che il club rossonero sta preparando l’affondo per assicurarsi Kostic, che potrebbe costare tra 5 e 10 milioni di euro. Chiaramente, il Partizan Belgrado cercherà di strappare il prezzo più alto possibile, forte anche di un contratto con scadenza giugno 2030: lo ha comprato nel luglio scorso dal Buducnost Podgorica per 900 mila euro e può fare già una buona plusvalenza. L’agente del ragazzo è Darko Ristic, lo stesso di Dusan Vlahovic della Juventus.

Il precedente di Marko Lazetic

Il Milan ha già comprato un attaccante il Serbia in tempi recenti: Marko Lazetic. Era gennaio 2022 quando Paolo Maldini e Frederic Massara decisero di spendere circa 4,5 milioni di euro per strappare il calciatore classe 2006 alla Stella Rossa, rivale del Partizan Belgrado. Com’è noto, questa operazione non ha avuto esiti positivi.

Lazetic ha collezionato solamente 2 presenze con la Prima Squadra e nelle esperienze in prestito con Altach, Fortuna Sittard e FK TSC Backa Topola non ha brillato particolarmente. Non ha stupito la decisione del Milan di cederlo a titolo gratuito all’Aberdeen nel mercato estivo 2025. Il club rossonero si è garantito il 50% della futura rivendita. Con la squadra scozzese le cose stanno andando meglio: 4 gol e 2 assist in 20 presenze. Vedremo se questa avventura darà una svolta alla carriera del 21enne attaccante serbo.