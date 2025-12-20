“Non torno al Milan”, l’annuncio gela i rossoneri

Un ex calciatore rossonero ha detto chiaramente che in questo momento non tornerebbe a Milano: le sue parole stanno facendo rumore.

Nella scorsa sessione estiva del calciomercato diversi giocatori hanno lasciato il Milan e tra questi c’è stato Theo Hernandez. Naufragata l’ipotesi di andare all’Atletico Madrid o in un’altra importante squadra europea, alla fine il terzino francese si è convinto a trasferirsi in Arabia Saudita. La ricchissima offerta economica presentata dall’Al Hilal lo ha spinto a provare un’esperienza nella Saudi Pro League.

Hernandez ha firmato un contratto triennale da circa 20 milioni di euro netti annui, uno stipendio molto superiore a quello (4,5 milioni) che percepiva a Milano. Era in scadenza a giugno 2026 e senza nessuna possibilità di rinnovo con i rossoneri, che hanno incassato circa 25 milioni dalla cessione del suo cartellino. L’ultima sua stagione non era stata entusiasmante, con la società il rapporto non era idilliaco e il divorzio è stato qualcosa di naturale.

Theo Hernandez, che frecciate al Milan di Furlani

Recentemente il Milan ha giocato in Arabia Saudita una partita contro il Napoli che valeva per la semifinale del mini-torneo che mette in palio la Supercoppa Italiana. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato e Theo ha raccontato di essere andato a fare visita alla sua ex squadra, allenatore e dirigenti inclusi, tranne uno: “Allegri, Tare e Ibra. Furlani non si è fatto vedere“.

Il terzino dell’Al Hilal ha spiegato che non voleva assolutamente lasciare il Milan e che è stato sostanzialmente costretto dalla situazione che si era creata: “La mia priorità era restare. Dicevano che avessi chiesto cifre esorbitanti per il rinnovo, che spingessi per la cessione… Tutto falso. Avrei meritato un trattamento migliore. Alcuni compagni mi spingevano a restare, ma quando un dirigente ti chiama e ti dice ‘se resti qui ti mettiamo fuori rosa’ io che cosa posso fare? Cerco altro“.

Hernandez era molto legato a Paolo Maldini, che lo aveva portato a Milano nell’estate 2019 e che è stato licenziato in quella 2023. È rimasto un po’ spaesato dopo tale licenziamento e il progetto sportivo imbastito successivamente non lo ha convinto, fermo restando che lui stesso non ha sempre espresso il suo 100% in campo. Al netto di quelle che possono essere le dinamiche societarie, i giocatori hanno sempre il compito di dare il massimo.

Interpellato sull’eventualità di tornare al Milan, Theo ha risposto in modo netto: “Ora voglio vincere qui. Ma finché c’è certa gente non torno“.