Thiago Silva non tornerà al Milan: scelta la nuova squadra

Il futuro del difensore brasiliano non sarà a Milano: ecco l’indizio sulla prossima destinazione della sua carriera.

L’ingaggio in un nuovo centrale difensivo dovrebbe essere una delle priorità del calciomercato invernale del Milan. Considerando i limiti mostrati da Koni De Winter e l’inesperienza del 19enne David Odogu, sarebbe importante prendere un rinforzo nel ruolo.

Nello specifico, sarebbe utile acquistare un profilo con esperienza e doti da leader. Tanti tifosi sognavano il ritorno di Thiago Silva, oggi 41enne ma ancora in buona condizione fisica. Ha già vestito la maglia rossonera tra il 2009 e il 2012, quando la dovette lasciare per accasarsi al PSG a causa dei problemi di bilancio del club italiano. Recentemente ha comunicato al Fluminense la volontà di andarsene per fare ritorno in Europa per motivi familiari. Moglie e figli vivono a Londra, dove lui ha giocato con la maglia del Chelsea.

Calciomercato Milan, niente ritorno per Thiago Silva: le ultime news

Il desiderio di Thiago Silva di fare rientro nel Vecchio Continente ha alimentato le speranze di numerosi milanisti, che nonostante la sua età avanzata lo vedono come un difensore capace di fare ancora la differenza, come il 40enne Luka Modric ha fatto a centrocampo. Un contratto di 6 mesi per aiutare il Milan nella seconda parte di stagione sembrava una buona soluzione. Però il ritorno non ci sarà.

Il giornalista Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube ha detto quanto segue su Thiago Silva: “Non giocherà in Italia. Ha già scelto il suo nuovo club: ve lo scrivo su un foglio“. Nel foglietto mostrato c’è solo la parte finale del nome della nuova squadra e si legge “to”, dovrebbe trattarsi del Porto.

Il Porto non è una novità assoluta nella carriera del difensore, che vi era approdato da giovanissimo nel 2004 senza riuscire a emergere. Sia perché era inesperto e davanti aveva colleghi di reparto più quotati sia perché ebbe alcuni problemi di salute. Giocò solamente con la squadra B, prima di trasferirsi alla Dinamo Mosca. In Russia fu incubo, dato che lì continuò ad avere problemi respiratori e successivamente gli fu diagnosticata la tubercolosi. Ha rischiato di concludere anticipatamente la sua carriera, però poi le cose si sono evolute nella direzione giusta e Thiago Silva è diventato un top player nel suo ruolo.

Tornare al Porto, stavolta da 41enne, è una sfida che lo stimola. La squadra allenata da Francesco Farioli è prima nella classifica del campionato, con 5 punti di vantaggio sullo Sporting, ed è ben messa anche nel maxi girone di Europa League (ottava in classifica, quindi oggi sarebbe qualificata direttamente agli Ottavi).