Colpo di scena Torriani, il Milan ha deciso il futuro del giovane talento

Le ultimissime notizie relative al portiere italiano. Le scelte del Diavolo sul calciatore sono legate a quelle su Mike Maignan

Tra le più grandi incognite del prossimo anno, c’è certamente quella legata al ruolo di portiere. In casa Milan, la lente di ingrandimento ormai da settimane è puntata su Mike Maignan. Il francese – come è noto – ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Pochi giorni, dunque, e il numero 16 sarà libero di legarsi ad una nuova squadra a costo zero. Il Diavolo, però, non ha ancora perso del tutto la speranza di trovare un accordo con il suo capitano. Uno spiraglio sembra essersi aperto proprio nell’ultimo periodo. In estate, invece, tutto lasciava pensare che questo sarebbe stato l’ultimo anno di Maignan in rossonero.

Ad oggi, resta la possibilità più concreta, ma la trattativa per il rinnovo non è ancora saltata del tutto. E’ evidente, però, che la dirigenza del Diavolo abbia deciso di guardarsi attorno per non farsi trovare impreparata qualora la separazione dovesse concretizzarsi davvero.

Di nomi accostati al Milan nell’ultimo periodo ne sono usciti tanti, ma al momento non risulta alcuna trattativa calda. Tanti profili visionati giocano in Francia, dove Moncada ha mandato i suoi uomini. In Serie A, sono finiti sotto la lente di ingrandimento Caprile del Cagliari e Suzuki del Parma, ma il prezzo di entrambi potrebbe risultare già proibitivo.

Milan, Torriani resta rossonero: la doppia scelta per la porta di Allegri

Una nuova scommessa dunque? Un’incognita alla quale affidare la porta del Milan? C’è chi ci sta pensando, ma allo stesso tempo si sta valutando un’altra idea.

Un’idea che porterebbe il Diavolo nelle mani di Torriani. Ma il giovanissimo estremo difensore, che ha mostrato tanto talento ovunque abbia giocato, non è certamente pronto.

Ecco perché servirebbe affiancargli un portiere esperto, abituato a fare il secondo, ma che potrebbe ricoprire il ruolo di primo. Il nome giusto ci sarebbe ed è quello di Perin, che Massimiliano Allegri conosce bene, al quale si era pensato già qualche mese fa.

Le idee per quanto riguarda la porta del Milan, dunque, sono tante, ma la priorità – come detto – si chiama Mike Maignan. Una volta capito il futuro del francese si inizierà a guardare alle alternative con decisione. In primavera così la scelta dovrà essere definitiva per il bene di tutti.