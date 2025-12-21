Dal Sassuolo al Milan, arriva la conferma: “Sono arrivate richieste”

Dal Sassuolo confermano che sono arrivate richieste per il difensore. Fra queste potrebbe esserci anche quella del Milan

Il rendimento costante in Serie A ha trasformato Tarik Muharemović in uno dei nomi più osservati del campionato. Il centrale del Sassuolo, classe 2003, ha completato un percorso di crescita rapido e convincente, iniziato con la promozione dalla Serie B e proseguito senza cali nel massimo torneo. Inter, Milan e altri club di vertice hanno acceso i radar sul difensore bosniaco, diventato in pochi mesi un riferimento della linea arretrata neroverde. Il Sassuolo, dal canto proprio, non alza muri: la strategia societaria resta coerente con il passato, valorizzare giovani e accompagnarli verso palcoscenici più ambiziosi quando maturano le condizioni.

A confermare il momento arriva direttamente l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, intervenuto a Sky Sport. Parole chiare, senza forzature: “Stanno arrivando richieste. E la nostra politica è dare ai giovani la possibilità di andare in un grande club“. Un concetto ribadito poco dopo dallo stesso dirigente: “Muharemović sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. È inutile nascondersi, chiaramente arriveranno“. Carnevali ha poi allargato il discorso alla filosofia aziendale: “Noi siamo sempre stati una società pronta a valorizzare i giovani, farli crescere e dar loro la possibilità di andare in un grande club. È il nostro lavoro quotidiano“. Un messaggio lineare, utile a fotografare una posizione aperta ma non frettolosa, con la volontà di tutelare squadra e tecnico durante la stagione.

In questo quadro si inserisce il Milan, attento ma prudente. L’interesse rossonero esiste, soprattutto in prospettiva estiva. Per gennaio l’orientamento di via Aldo Rossi resta diverso: priorità a formule in prestito e a profili già pronti, capaci di offrire affidabilità immediata a Massimiliano Allegri. Muharemović, valutato oggi intorno ai 20 milioni di euro, rappresenta un investimento da pianificazione più ampia. Il Sassuolo lo aveva acquistato dalla Juventus per circa 5 milioni complessivi, cifra ormai lontana dagli attuali parametri. Va inoltre considerata la percentuale del 50% sulla futura rivendita in favore della Juve, dettaglio destinato a incidere su ogni trattativa. L’idea emiliana porta verso un rinvio a fine stagione, senza privarsi di un pilastro della difesa durante la corsa salvezza. Solo un’offerta molto alta potrebbe modificare il percorso. Intanto Muharemović continua a crescere, con continuità e personalità. E il mercato prende appunti.