Idea Sule per la difesa: due fattori convincono il Milan

Nome nuovo per la difesa dei rossoneri: è in scadenza di contratto col il Borussia Dortmund ed è un’opportunità di mercato

Il Milan cerca un difensore esperto, pronto subito per alzare il livello del reparto. La difesa resta uno dei reparti sotto analisi in vista di gennaio, con Massimiliano Allegri coinvolto in prima persona nelle valutazioni. Tra i nomi monitorati prende quota Niklas Süle, centrale del Borussia Dortmund arrivato a un bivio professionale: poco spazio in stagione, contratto in scadenza a giugno e un futuro già lontano dalla Bundesliga. Un’opportunità vera e propria di quelle che piacciono molto a Furlani e RedBird perché costano poco.

Per il Milan sappiamo che ogni acquisto deve rientrare in una serie di parametri, prima di tutto economici e poi tecnici. Allegri però spinge per un difensore esperto e Süle lo è. Porta in dote 244 presenze ufficiali tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund dal 2017 a oggi, numeri da top club e un profilo paragonabile, per percorso ed età, anche ad altri difensori cercati dai rossoneri finora. Il tedesco rientra nella fascia dei centrali abituati a palcoscenici di alto livello. Il contratto in scadenza facilita le riflessioni economiche, mentre l’uscita ormai certa dal Dortmund apre spiragli concreti. Accanto a Süle, sul tavolo rossonero restano Axel Disasi, soluzione in prestito dal Chelsea.

Il recente passato racconta quanto il mercato possa cambiare in poche ore. A Ferragosto 2025 a Milanello si dava per vicino Akanji, poi lo sblocco di Pavard verso Marsiglia ha spostato gli equilibri, favorendo l’ingresso dell’Inter nella corsa. Dinamiche note, già viste in altre stagioni, quando incastri improvvisi hanno aperto varchi inattesi. Joe Gomez, per esempio, era a un passo dal Milan prima dell’intoppo legato a Marc Guehi, rimasto al Crystal Palace e capace di congelare un domino già avviato. In questo quadro Süle torna d’attualità per costo, status e tempistiche. Il Milan non considera quello del difensore un acquisto prioritario, quindi si prenderà il suo tempo prima di decidere. E il parere di Allegri avrà sicuramente grande consistenza.