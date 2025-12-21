Il Milan non ha accolto una richiesta di Allegri per l’attacco: costa troppo

Retroscena svelato da Moretto: Allegri aveva provato a chiedere Moise Kean al Milan. Ecco la risposta della società

Il Milan è ad un passo da Niclas Fullkrug. L’affare col West Ham è in dirittura d’arrivo: arriverà in rossonero in prestito, è un attaccante d’area di rigore come voleva Massimiliano Allegri, che potrà così avere a disposizione un sostituto di Santiago Gimenez e un giocatore con caratteristiche diverse dagli altri attaccanti in rosa. Non è di certo però il preferito dell’allenatore rossonero. Che deve accontentarsi di operazione come queste, senza alcuna possibilità di investimento.

Tra l’altro parliamo di un giocatore già sul taccuino del Milan da anni, visto che se n’era parlato anche nell’estate del 2024. Segnale evidente che anche con l’arrivo di Igli Tare si continua a lavorare senza alcun tipo di programmazione né idea precisa. Allegri avrebbe preferito un altro attaccante e il nome è stato svelato in queste ore da Matteo Moretto.

Allegri voleva Kean al Milan, la risposta della società

Secondo il giornalista esperto di mercato, Allegri avrebbe provato a chiedere Moise Kean come rinforzo per l’attacco. Lo conosce molto bene visto che i due sono stati insieme alla Juventus, anche se l’ex Everton e Psg non ha mai fatto bene con Max in panchina (come tantissimi altri attaccanti tra l’altro ai quali si aggiungono anche Gimenez e Nkunku). Kean ha ritrovato la strada giusta proprio dopo aver lasciato Allegri e la Juventus: con la Fiorentina ha fatto una stagione di altissimo livello, ma ora è in grave difficoltà come del resto lo è tutta la squadra, ultima in classifica e in piena crisi soprattutto a causa di Stefano Pioli.

Come spiega Moretto però l’affare Kean non era in alcun modo possibile: non ci sono le condizioni economiche per un investimento che, nonostante le attuali difficoltà, supererebbe i 40 milioni. Impossibile per il Milan investire, figuriamoci una cifra così alta. Meglio Fullkrug, praticamente un acquisto a costo zero e con ingaggio pagato a metà (come successo a Walker l’anno scorso). Niente da fare per Allegri, che deve accontentarsi dell’ennesima terza o quarta scelta. Che poi sono sempre le stesse da anni.