Nuovo affare sull’asse Milano-Londra: idea dal Chelsea per la difesa

Nuova idea per la difesa dei rossoneri: un altro acquisto dal Chelsea dopo i tantissimi degli ultimi anni. I dettagli

il mercato di gennaio del Milan prende forma lungo l’asse inglese. L’obiettivo resta chiaro: rinforzare la rosa senza strappi finanziari, offrendo a Massimiliano Allegri soluzioni immediate utili nella corsa ai posti Champions. Due dossier dominano l’agenda di via Aldo Rossi: Niclas Füllkrug per l’attacco e Axel Disasi per la difesa. Operazioni diverse per ruolo e peso tecnico, unite dalla stessa linea economica: formule flessibili, costi sotto controllo, impatto rapido.

Fullkrug ad un passo

Per Füllkrug il traguardo è vicino. Il dialogo con il West Ham procede spedito, con contatti continui attraverso un intermediario e un incontro imminente destinato alla definizione finale. La struttura prevede prestito con diritto di riscatto, soluzione gradita al Milan e accettata dal centravanti tedesco, fuori dai piani tecnici del club londinese. Il West Ham preferirebbe condizioni più stringenti sul riscatto, ma l’orientamento porta verso il via libera. Füllkrug ha già dato disponibilità al trasferimento, forte di una promessa di uscita ottenuta in estate. Le visite mediche arrivano a breve, con debutto fissato per l’8 gennaio contro il Genoa: tempi tecnici insufficienti per Cagliari. L’operazione limita l’esborso allo stipendio e a una cifra contenuta per il prestito, rispettando i paletti imposti dal bilancio.

Idea Disasi

Sul fronte difensivo prende corpo il nome di Axel Disasi, profilo fisico e d’esperienza internazionale. Il centrale francese, sotto contratto con il Chelsea fino al 2029, ha trovato spazio ridotto nell’ultima stagione e punta a cambiare aria a gennaio. L’entourage ha proposto il giocatore al Milan, incontrando apertura sul piano della formula. Le valutazioni tecniche coinvolgono Allegri, chiamato a esprimere gradimento definitivo. La richiesta passa da prestito gratuito con contributo sull’ingaggio, strada compatibile con la strategia rossonera. I rapporti solidi con i Blues rafforzano la fiducia: negli ultimi anni operazioni come Tomori, Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek e Nkunku hanno costruito un canale affidabile. Disasi piace anche a Besiktas e Lione, ma Milano offre visibilità e progetto.

Niente investimenti

Il quadro finanziario guida ogni scelta. Il Milan non intende investire su cartellini a gennaio, alla luce di un esercizio 2025-26 privo di ricavi Champions e premi extra. L’obiettivo sportivo resta il quarto posto, con concorrenza intensa, senza deroghe ai vincoli. Prestiti mirati, diritti di riscatto, stipendi sostenibili: la rotta è tracciata. Füllkrug e Disasi rispondono a questa logica, garantendo profondità, esperienza e alternative immediate. Londra diventa così il serbatoio ideale per un gennaio pragmatico, pensato per rinforzare senza compromettere il futuro.