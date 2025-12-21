Ritorno di fiamma in difesa, il Milan torna sul vecchio obiettivo

Il club rossonero sta valutando di nuovo un calciatore che aveva già messo nel mirino nello scorso calciomercato estivo.

I tifosi del Milan sperano che la dirigenza riuscirà a rinforzare in maniera adeguata la squadra nel mese di gennaio 2026. Per lottare fino alla fine per lo Scudetto servono alcuni innesti in grado di aumentare il livello e il numero di opzioni a disposizione di Massimiliano Allegri.

Non è un segreto l’esistenza di una trattativa con il West Ham per l’arrivo di Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto. Nonostante due stagioni con più infortuni che gol, il 32enne tedesco viene considerato un attaccante con le caratteristiche giuste per fare la differenza in Serie A. La sua tenuta fisica è il grande punto interrogativo, ma se tornasse quello visto al Borussia Dortmund sarebbe una buona risorsa per i rossoneri. Se…

Calciomercato Milan, nuovo difensore: le ultime notizie

Igli Tare sta lavorando anche per ingaggiare un difensore centrale. Koni De Winter, arrivato per circa 20 milioni di euro in estate, non sta impressionando positivamente finora. E il 19enne David Odogu, anche lui arrivato nel mercato estivo, è troppo acerbo per essere considerato un’opzione valida da Allegri.

Negli ultimissimi giorni è emerso il nome di Axel Disasi, fuori squadra al Chelsea e offerto a tante squadre nelle ultime settimane. I rapporti con i Blues sono buoni e un’operazione in prestito con diritto di riscatto sarebbe possibile, però non è stata ancora presa una decisione sul profilo sul quale puntare.

Secondo alcuni rumors, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Joe Gomez, già vicinissimo al Milan nel finale della scorsa sessione estiva del calciomercato. Allora l’affare saltò perché il Liverpool doveva comprare un altro difensore centrale prima di cedere il 28enne inglese. Adesso lo scenario è simile: i Reds devono prima assicurarsi un sostituto, anche perché Giovanni Leoni è infortunato e la sua stagione è già finita, dunque Arne Slot non può restare senza alternative ai titolari.

Gomez a Liverpool è una riserva: in questa stagione ha collezionato 12 presenze, delle quali 6 da titolare (3 in Premier League, 1 in Champions e 2 in Carabao Cup). Ora è ai box per un infortunio muscolare, ma tornerà a disponibile a breve. Vorrebbe giocare con più continuità per sperare in una convocazione per il Mondiale 2026.