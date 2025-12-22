Accordo con la Roma: niente da fare per il Milan, salta l’obiettivo

I giallorossi stanno per chiudere la trattativa con l’attaccante: niente da fare per il Milan che stava provando ad inserirsi

Joshua Zirkzee è diventato il primo obiettivo offensivo della Roma e l’operazione ha imboccato una corsia preferenziale. Il giocatore ha già dato il proprio assenso da tempo e attende solo il segnale finale dal Manchester United. Anche nell’ultimo turno di Premier League il suo spazio è rimasto ridotto al minimo, con 18 minuti concessi nella sconfitta contro l’Aston Villa, un altro indizio sul rapporto mai decollato con Ruben Amorim. Il tecnico portoghese non lo ha mai inserito davvero nel progetto e la cessione invernale prende forza giorno dopo giorno.

La Roma ha definito da settimane i contorni dell’affare. Pronto un contratto di quattro anni e mezzo per Zirkzee, con una proposta economica chiara: 5 milioni per il prestito più un obbligo di riscatto intorno ai 25, per un’operazione complessiva da 30 milioni di euro. Una cifra considerata congrua a Manchester, dove l’olandese non ha inciso come atteso dopo l’investimento estivo. Il nodo resta legato ai tempi e a una presa di posizione definitiva del calciatore. L’assenza temporanea di Mbeumo e Diallò non ha modificato le gerarchie e questo rafforza l’idea di un’uscita immediata. A Trigoria cresce la fiducia, con Gian Piero Gasperini pronto ad accogliere il nuovo centravanti per dare il via a una rifondazione offensiva già programmata per gennaio.

Sul fronte rossonero il discorso ha preso un’altra piega. Il Milan resta fuori dai giochi dopo avere valutato un possibile ritorno di fiamma, a distanza di un anno e mezzo dal mancato arrivo dell’estate 2024. L’ipotesi era legata a movimenti interni nel reparto avanzato, in particolare a un’eventuale uscita di Nkunku, ad oggi opzione possibile ma non ancora concreta. Le condizioni economiche fissate dallo United e la volontà del giocatore hanno chiuso lo spazio a nuove manovre da via Aldo Rossi. La Roma ha accelerato prima e meglio, costruendo un affare ritenuto sostenibile e coerente per accontentare Gasperini. Zirkzee ora resta in attesa dell’ultimo via libera formale, con l’obiettivo di cambiare maglia e rilanciarsi in Serie A, pronto per guadagnarsi una maglia in Nazionale per il Mondiale.