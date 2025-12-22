Affare fatto, il Milan chiude per Fullkrug: tutti i dettagli

Il giocatore è pronto a sbarcare in Italia: atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Il punto della situazione

E’ fatta Niclas Fullkrug sarà un nuovo giocatore del Milan. L’intesa tra il club rossonero, il West Ham e lo stesso attaccante classe 1993 ora è totale.

Il calciatore, così, arriverà in serata a Milano. Domani svolgerà le visite mediche, prima di mettere nero su bianco. La trattativa è andata in porto, in prestito gratuito con diritto di riscatto: se il Diavolo vorrà tenersi il tedesco dovrà versare nelle casse degli Hammers 12-13 milioni di euro. A Fullkrug, invece, viene garantito lo stipendio percepito a Londra. Il Milan, dunque, verserà nelle casse dell’attaccante 1,5 milioni di euro netti

Fullkrug potrà così allenarsi subito con la squadra ed essere a disposizione di Massimiliano Allegri già per la trasferta di Cagliari. Come è noto da stamani, infatti, è arrivata una deroga dalla FIGC che permette al Diavolo e ai rossoblu di mettere sotto contratto i giocatori e farli scendere in campo già dal 2 gennaio.

Calciomercato Milan, inizia la missione Fullkrug. Vlahovic sullo sfondo

Igli Tare e Giorgio Furlani vanno a colmare un vuoto, creatosi con l’infortunio di Santiago Gimenez. Le risposte, per nulla confortanti, ricevute da Christopher Nkunku, hanno spinto la dirigenza a premere il piede sull’acceleratore.

Fullkrug proverà a prendersi il Milan in questi mesi. Dovrà ovviamente riuscire a convincere Massimiliano Allegri, oltre che Tare e Furlani. Potrà farlo segnando tanti gol. Le condizioni economiche appaiono certamente favorevoli, ma il Milan sta continuando a sondare il mercato alla ricerca di un bomber utile per il presente e per il futuro.

Per l’estate si continua così a tenere d’occhio la situazione legata a Dusan Vlahovic, che resta in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri. Il serbo dal primo febbraio sarà libero di firmare con una nuova squadra. Il rinnovo con la Juventus è in alto mare e l’idea di sbarcare a Milano la sta tenendo davvero in considerazione. Vlahovic piace tantissimo anche all’Inter, che affonderebbe il colpo qualora uno tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram lasciasse i nerazzurri. In primavera ne sapremo certamente di più.