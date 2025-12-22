Cambia il regolamento: Fullkrug subito in campo

Adesso Fullkrug può già essere in campo contro il Cagliari il prossimo due gennaio: decisivo il cambio di regolamento

Il nuovo anno del Milan può iniziare con una novità in attacco. L’affare per Niclas Füllkrug è entrato nella fase decisiva di una trattativa che punta a consegnare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo del mercato invernale. Con il centravanti tedesco del West Ham c’è già l’accordo e l’operazione sta prendendo forma su una formula di prestito con diritto di riscatto, ritenuta sostenibile dal club rossonero. La vera notizia, però, non riguarda solo il futuro a medio termine: esiste una finestra concreta per vedere Füllkrug già in campo nella sfida contro il Cagliari, match inaugurale del 2026 rossonero.

Negli ultimi giorni è arrivato un passaggio decisivo sul piano regolamentare. Venerdì il Consiglio Federale ha approvato una deroga straordinaria, richiesta dalla Lega Serie A, per garantire parità di trattamento alle società coinvolte. Milan e Cagliari, impegnate il 2 gennaio nella gara valida per la 18ª giornata di Serie A Enilive, potranno schierare calciatori tesserati nello stesso giorno della partita. Una scelta non automatica, considerato che l’apertura ufficiale del mercato invernale coincide proprio con quella data. Senza questo intervento, i nuovi acquisti non avrebbero avuto i tempi tecnici necessari per risultare eleggibili secondo il regolamento originario.

La decisione consente ora di depositare i tesseramenti e aggiornare la lista dei 25 entro le ore 16:00 del giorno della gara, rendendo i calciatori immediatamente disponibili. Un dettaglio chiave per il Milan, che lavora per chiudere in tempo utile l’accordo con il West Ham. In caso di definizione rapida e documentazione completa, Füllkrug potrebbe essere convocato e persino debuttare subito contro il Cagliari. Allegri riflette con attenzione: l’attaccante tedesco offrirà le caratteristiche che mancano all’attacco rossonero, funzionali per dare nuove soluzioni offensive già nelle prime settimane del nuovo anno.