Come stanno Leao e Gabbia in vista di Milan-Verona

Le ultime sugli infortunati in vista della prossima gara di campionato contro il Verona. Tutte le ultime da Milanello

Il Milan ha chiuso in fretta il capitolo Supercoppa e ora guarda avanti senza margini di distrazione. La coppa è già alle spalle, archiviata dopo il ko con il Napoli, e l’attenzione torna tutta sul campionato. La Serie A resta l’unico fronte aperto e impone risposte immediate, a partire da un calendario che propone il recupero con il Como e poi la sfida interna con il Verona. La classifica resta corta e la squadra di Massimiliano Allegri conserva l’obiettivo di rimanere agganciata al gruppo di testa, con San Siro pronto a tornare un fattore decisivo nelle prossime settimane.

Leao verso il rientro

Il primo tema riguarda l’infermeria. Rafael Leao ha ripreso ad allenarsi a Milanello, seguendo un programma personalizzato dopo i fastidi all’adduttore accusati contro il Torino. Il lavoro procede con cautela, ma le sensazioni sono positive e l’obiettivo resta chiaro: rientro in gruppo nei prossimi giorni per arrivare pronto alla gara del 28 dicembre contro l’Hellas Verona. Lo staff medico monitora ogni passo senza forzature, consapevole del peso del portoghese nell’economia offensiva rossonera. Il suo rientro è fondamentale e l’assenza in Arabia Saudita si è fatta sentire.

Come sta Gabbia

Diverso il discorso legato a Matteo Gabbia, alle prese con un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro rimediato nella sfida con il Sassuolo. Il difensore prosegue il lavoro quotidiano, ma non rientra nei piani per la prossima giornata. La linea del club resta prudente: nessuna accelerazione, rientro soltanto a piena guarigione. Allegri valuta le alternative per il reparto arretrato, con l’esigenza di mantenere equilibrio e continuità in una fase delicata della stagione. Il match con il Verona assume così un peso specifico rilevante, non solo per i punti in palio ma per lanciare un segnale al campionato. Il Milan sa di non potere più sbagliare, soprattutto dopo i punti persi contro il Sassuolo.