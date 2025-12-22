Milan-Como a Perth, la rivelazione: “Solo in due lo vogliono”

Tiene ancora banco la decisione di andare a giocare una partita di Serie A in Australia: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non è ancora ufficiale il fatto che Milan-Como verrà giocata a Perth, però ci sono buone possibilità che l’operazione vada in porto. I vertici del calcio italiano spingono affinché il match si disputi in Australia, convinti che ciò aiuterà la crescita del prodotto Serie A.

Sinceramente, la sensazione è che si voglia solamente cogliere un’occasione per incassare soldi. Che in Italia qualcuno pensi davvero al futuro e non a fare cassa a breve termine sarebbe sorprendente. Fa sorridere Luigi De Siervo quando a Sportmediaset dichiara: “E‘ un sacrificio che chiediamo e crediamo venga compreso. Con Perth ci apriremo a un mercato come quello australiano. L’obiettivo non è stravolgere ma fare quello che le le leghe americane fanno ormai da decenni. Un sacrificio pubblico per raggiungere un grande obiettivo: restare tra le prime quattro leghe al mondo“. Difficile credere alle parole di De Siervo.

Serie A, Milan-Como in Australia: qual è la situazione?

Nei giorni scorsi è emerso che la federazione calcistica dell’Asia (AFC) avrebbe fissato due condizioni assurde per Milan-Como:

utilizzare arbitri asiatici, non quelli italiani;

non usare il naming della Lega Serie A.

Come si può accettare di giocare a queste condizioni?

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti nel suo ultimo video su YouTube ha spiegato che al Como non risulta che la sfida si giocherà in Australia e ha aggiunto un concetto importante: “Diciamoci la verità, chi vuole andare a Perth sono solo due persone che dicono che vogliono far pubblicità al calcio italiano ma che in realtà sta facendo solo brutta figura perchè ad 1 mese dalla partita ancora non si sa. Queste persone sono Paolo Scaroni e Giorgio Furlani. Sono loro che hanno spinto in Lega la possibilità di andare a Perth“.

Il Milan è un club che effettivamente ha spinto per andare a giocare in Australia e si è attirato tante critiche. Ci sono giocatori rossoneri come Mike Maignan e Adrien Rabiot che hanno preso posizione contro questa iniziativa, anche se ovviamente dovranno accettare di andare a Perth se arriverà il via libera definitivo. La partita si dovrebbe giocare l’8 febbraio, ma ad oggi non c’è l’ufficialità e di conseguenza non può neppure essere pubblicizzata per promuovere la Serie A.