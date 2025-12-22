No al Milan, ha scelto la Fiorentina: annuncio in arrivo

Ecco cosa sta succedendo: il club viola di Rocco Commisso fa sul serio. Contratto di ben cinque anni per l’italiano

E’ stata fin qui una stagione davvero da dimenticare per la Fiorentina. I viola, partiti con grandi ambizioni, sono in piena zona retrocessione. A Firenze la paura di andare in Serie B è tantissima: il cambio in panchina, d’altronde, non ha sortito i risultati sperati.

Stefano Pioli, arrivato con importanti proclami, ha fallito, ma Vanoli non è riuscito a dare la giusta scossa. Commisso non ha chiaramente gettato la spugna ed è pronto a rivoluzionare la squadra durante il calciomercato di gennaio per salvarsi. Sarebbe un’impresa, ma al presidente americano, di origini calabrese, le sfide piacciono.

Così, la prima mossa da parte della Fiorentina è già pronta. Una mossa alla quale aveva pensato il Milan la scorsa primavera. Era praticamente tutto fatto, era arrivata la fumata bianca, con le parti che si erano strette le mani, prima che saltasse tutto.

Tutti ricorderete, che Igli Tare non è stato di certo la scelta numero uno del Diavolo. Era stata, infatti, raggiunta un’intesa con Fabio Paratici. Pressioni mediatiche e cavilli burocratici hanno portato il Milan a fare un passo indietro. Così la decisione di puntare sull’albanese, libero dopo l’avventura alla Lazio, è stata praticamente ovvia.

Calciomercato, Paratici torna in sella: le ultime sull’accordo con la Fiorentina

Per l’ex Juve si è poi parlato della possibilità di proseguire l’avventura da dirigente a Londra, al Tottenham. Ora, invece, c’è la concreta possibilità di tornare in Italia. E’ pronto a farlo a Firenze per cercare di riportare la barca Fiorentina a riva.

Non sarà facile in un mare in tempesta, ma Paratici è pronto a mettersi in gioco. Nelle scorse ore è dunque arrivato in Italia per chiudere definitivamente la trattativa con la Fiorentina. Rocco Commisso ha già fatto avere il contratto al dirigente italiano: per l’ex Juve è pronto un quinquennale a cifre davvero importanti.

Come prevedibile, a Paratici verrebbero concessi pieni poteri sull’area sportiva: dalla scelta del team di lavoro a quella sull’allenatore e ovviamente sul mercato. Le firme stavolta sono davvero l’unica cosa che mancano. Non ci resta che attendere: ben presto l’ex bianconero tornerà a lavorare attivamente sul mercato e a gennaio di cose da fare ce ne saranno davvero tante per la Fiorentina, sia in entrata che in uscita.