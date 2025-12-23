Colpo Rudiger a zero, affare a sorpresa in Serie A

Il difensore centrale tedesco è pronto a lasciare il Real Madrid per trasferirsi in un’altra grande squadra: il punto della situazione

Il prossimo 3 marzo Antonio Rudiger compirà 33 anni. Con molta probabilità sarà il suo ultimo compleanno con la maglia del Real Madrid. Il difensore tedesco, infatti, ha un contratto in scadenza fra sei mesi. Un contratto che difficilmente verrà prolungato. Rudiger così è pronto a vivere una nuova esperienza altrove.

Il tedesco in questa stagione, fin qui travagliata, per via di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per più di due mesi, ha comunque svolto un ruolo da protagonista tra gli uomini di Xabi Alonso. Quando è stato a disposizione, infatti, ha sempre giocato titolare: così in sette partite, tra La Liga e Champions League, sono oltre seicento i minuti.

Rudiger, dunque, continua a dare garanzie: sta dimostrando di poter giocare ad altissimi livelli e nessuno al momento lo vede lontano dal calcio che canto. Dopo l’avventura in Spagna, con la maglia del Real Madrid, potrebbe così esserci un’avventura in un altro campionato top europeo. Ci stanno pensando le squadre inglesi, come l’Arsenal e il Tottenham, oltre che il Fulham e l’Aston Villa.

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Rudiger: ecco chi ci c’è in pole

Antonio Rudiger, però, piace parecchio anche in Serie A. Tutti, d’altronde, hanno la consapevolezza che il tedesco farebbe senza alcun tipo di problema la differenza in Italia. Il difensore giocherebbe titolare ovunque, sia in una difesa a tre che a quattro.

Il Milan nel 2026 è intenzionato a regalarsi un calciatore di esperienza che rafforzi il reparto arretrato. E’ evidente che il trio titolare, composto da Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Pavlovic, non possa bastare. Rudiger sarebbe un grande colpo, ma al momento si tratta solamente di un’idea.

A pensare al tedesco, però, è soprattutto l’Inter, che in estate dovrà trovare un titolare, per sostituire una volta per tutte de Vrij e Acerbi, ormai arrivati a fine corsa. Di calciatori importanti che hanno la stessa situazione contrattuale come quella del tedesco ce ne sono davvero parecchi.

E’ compito della dirigenza capire quali siano le operazioni fattibili. La speranza, poi, chiaramente, è quella di non perdere i calciatori a zero e la mente dei tifosi del Milan, qui, va ovviamente a Mike Maignan. Vederlo ancora in Italia, altrove, sarebbe un dolore troppo grande…