Il Milan piomba sulla stella rossoblu, colpo in Serie A a giugno

Il club rossonero osserva con grande attenzione un calciatore emergente del campionato italiano: affare possibile nell’estate 2026.

I tifosi del Milan sono impazienti di vedere quali rinforzi arriveranno durante la sessione invernale del calciomercato. Uno dovrebbe essere Niclas Fullkrug, per il quale c’è una trattativa avanzata con il West Ham: prestito con diritto di riscatto dovrebbe essere la formula dell’opzione riguardante il 32enne tedesco, che ha già detto sì al trasferimento in maglia rossonera.

La dirigenza sta lavorando anche all’ingaggio di un difensore centrale, però anche in questo caso sembra a caccia di occasioni a basso costo. Il sogno di Igli Tare sarebbe Mario Gila, però difficilmente la Lazio lo farà partire per meno di 20 milioni di euro. Il direttore sportivo sta valutando anche profili con costi inferiori per migliorare la retroguardia di Massimiliano Allegri, finora non contentissimo di Koni De Winter e che non può riporre fiducia nel 19enne David Odogu.

Calciomercato Milan, nuovo esterno destro: affare per l’estate?

Oltre a un attaccante e a un difensore centrale, ad Allegri farebbe comodo anche un esterno destro per il suo 3-5-2. In questo momento non ha un vice affidabile da alternare con il titolarissimo Alexis Saelemaekers. L’alternativa in squadra è il giovane Zachary Athekame, ancora acerbo. Da capire se la dirigenza del Milan trovare una valida soluzione low cost a gennaio o se rinvierà l’operazione all’estate.

Un profilo che piace è Brooke Norton-Cuffy, 21enne inglese che milita nel Genoa. Il club ligure lo ha acquistato dall’Arsenal nel mercato estivo 2024 per circa 2 milioni di euro. Dopo una buona parte di stagione trascorsa tra infortuni e panchine, nelle ultime sei giornate di campionato è diventato titolare e non è più stato tolto da lì. In questa stagione Patrick Vieira ha continuato a dargli fiducia finché non è stato esonerato e sostituito da Daniele De Rossi, che ha confermato la sua titolarità. 17 presenze tutte dal primo minuto in questi mesi.

Oltre al Milan, anche Inter, Juventus e Napoli hanno messo gli occhi su Norton-Cuffy. Il Genoa vorrebbe tenerlo fino a fine stagione, essendo in piena lotta per la salvezza e non volendo privarsi di uno dei calciatori più importanti della squadra. Ovviamente, non mancano interessamenti dall’estero. La mossa giusta potrebbe essere quella di “prenotare” subito il cartellino dell’esterno inglese e lasciarlo in prestito a Genova. Il prezzo si aggira sui 18-20 milioni di euro. Vedremo se qualche club si farà avanti concretamente.