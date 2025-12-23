Non solo Fullkrug: il Milan ha chiuso un altro colpo

Oltre a Fullkrug, il Milan è pronto a chiudere anche un altro affare: in arrivo un giovanissimo centravanti per il futuro

Il Milan guarda al presente e al futuro sul mercato. Da una parte l’arrivo imminente di Niclas Füllkrug, dall’altra un investimento mirato su un profilo giovanissimo. Il Milan, scrive la Gazzetta dello Sport, ha infatti raggiunto un’intesa di massima con il Partizan per Andrej Kostic, centravanti classe 2007 reduce da un avvio di stagione sorprendente nel campionato serbo. L’operazione viaggia spedita e punta alla chiusura a breve, con l’idea di portare subito il ragazzo in Italia per un primo contatto diretto con il mondo rossonero.

Il Milan chiude per Kostic, i dettagli

L’affare Kostic nasce con una linea chiara: operazione immediata, non rinviata all’estate. Il trasferimento, a titolo definitivo, ruota attorno a una cifra vicina ai 5 milioni di euro. Kostic ha già lasciato il segno con 8 gol e numeri che raccontano una crescita rapida. Può agire da prima punta o accanto a un altro attaccante, grazie a 188 centimetri di struttura e a una presenza costante in area. In Serbia lo hanno accostato a Dusan Vlahovic, riferimento ingombrante ma utile per descrivere caratteristiche fisiche e margini. A conferma del potenziale, il gol segnato il 5 settembre in Italia-Montenegro Under 21 a La Spezia, rete che ha aperto la gara prima della rimonta azzurra. Anche con minutaggio limitato, Kostic risulta già tra i migliori marcatori del Partizan.

Il piano del Milan prevede un inserimento graduale. Molti minuti con Milan Futuro, la seconda squadra impegnata in Serie D, poi valutazioni passo dopo passo. L’obiettivo resta accompagnare la crescita senza pressioni, lasciando al campo il compito di indicare tempi e tappe. La porta della prima squadra resta aperta, in questa stagione o nella prossima, in base alla risposta quotidiana del giocatore. La scelta di anticipare l’operazione conferma una strategia precisa: affiancare profili pronti come Füllkrug a talenti in costruzione, così da garantire profondità e prospettiva. In un attacco che cerca nuove certezze, Kostic entra nel progetto rossonero come investimento tecnico e patrimoniale, con l’ambizione di trasformare una scommessa mirata in una risorsa stabile per il futuro del Milan.