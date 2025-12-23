Sorpresa Milan: idea Gatti per la difesa

Le ultimissime notizie sul calciomercato dei rossoneri: il Diavolo è pronto a valutare l’acquisto di un nuovo centrale. Il punto della situazione

Niclas Füllkrug è pronto a diventare il primo colpo invernale del Milan di Giorgio Furlani e Igli Tare. La dirigenza rossonera ha deciso di investire sul centravanti tedesco per rafforzare il pacchetto offensivo. Il giocatore è sbarcato a Milano e una volta superate le visite mediche (approfondite visti i tanti problemi fisici) potrà legarsi al Diavolo fino al termine della stagione.

Se dovesse riuscire a convincere Massimiliano Allegri potrà rimanere un altro anno, con il Milan che verserebbe 5 milioni nelle casse del West Ham. Oggi gli Hammers, invece, non incassano nulla, ma si liberano del suo stipendio. Si tratta, dunque, di affare praticamente a costo zero per il Milan, pronto a rafforzare anche il pacchetto arretrato. Le ultime prestazioni alquanto deludenti di de Winter hanno spinto la dirigenza a pensare anche ad un centrale.

Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori, che formano il terzetto titolare non possono certo bastare ed è evidente che il giovanissimo Odogu non sia ritenuto pronto dal tecnico livornese. Con l’acquisto di un altro elemento, il tedesco lascerebbe il Diavolo con la formula del prestito. L’idea sarebbe quella di darlo ad una squadra di Serie A, che possa garantirgli un buon minutaggio per metterlo alla prova.

Calciomercato Milan, nuovi affari con la Juve: il punto della situazione

Nel frattempo, il Milan è alla ricerca di un difensore centrale pronto, che possa dare una mano fin da subito. Di nomi ne sono circolati davvero tanti in questi giorni. E’ venuto fuori il solito profilo del Chelsea, Disasi, che non entusiasma Allegri e la dirigenza, ma la condizioni favorevoli potrebbero comunque far decollare l’affare.

Si sta cercando di capire se si possa avere di meglio. Anche Sule non convince: le sue condizioni fisiche non danno garanzie. Serve altro, serve magari qualcuno che conosca bene la Serie A e magari il modo di giocare di Massimiliano Allegri.

Nella serata di ieri, così, Gianluca Di Marzio ha fatto il nome di Gatti: alla Juventus non è un titolarissimo inamovibile, ma è difficile che i bianconeri se ne privino con la formula del prestito. I rapporti tra il Diavolo e la Vecchia Signora, però, va detto, sono davvero ottimi.