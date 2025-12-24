25 milioni in cassa, il Milan sorride: addio ad un passo

Giorgio Furlani è pronto ad incassare una cifra considerevole da uno dei giocatori ceduti in prestito in estate: il punto della situazione

E’ stata un’estate lunga quella che ha visto Giorgio Furlani e Igli Tare protagonisti sul mercato. Sono stati tanti i calciatori che hanno fatto le valigie, permettendo al Milan di incassare parecchi soldi. Hanno salutato Tijjani Reijnders, Theo Hernandez, Malick Thiaw e Noah Okafor per cifre significative.

Allo stesso tempo, altri elementi, fuori dal progetto, hanno salutato solamente con la formula del prestito: Lorenzo Colombo e Tommaso Pobega sono rimasti in Serie A, rispettivamente al Genoa e al Bologna. Il loro futuro, salvo colpi di scena, sarà ancora in rossoblu. Discorso diverso per Yunus Musah, che non sta trovando spazio all’Atalanta. La sua avventura a Bergamo volge al termine.

Poi ci sono quegli elementi che sono stati ceduti in prestito in Inghilterra: stiamo parlando di Alex Jimenez, trasferitosi al Bournemouth, e Samu Chukwueze, passato al Fulham.

Calciomercato Milan, arrivano 25 milioni dall’Inghilterra: il punto della situazione

Dopo un inizio di rodaggio, Samu Chukwueze si è preso il Fulham. Sono le statistiche a parlare per lui: avvio in sordina, partendo spesso dalla panchina. Lo aveva fatto alla sesta e settima giornata di Premier League contro Aston Villa e Bournemouth, poi un infortunio al polpaccio lo ha tenuto fuori sia contro l’Arsenal che contro il Newcastle.

Ancora scampoli di gara nei match contro Wolves, Everton e Sunderland, dove però è arrivato il secondo assist dopo quello contro i rossoneri dell’ex compagno di squadra al Milan Alex Jimenez.

Contro il Tottenham c’è stata così la prima occasione da titolare: 81’ minuti per risultare decisivo ancora con un passaggio vincente. Ma la partita che ha fatto innamorare i tifosi del Fulhan di Chukwueze è certamente il ko per 4-5 contro il Manchester City, dove ha realizzato una doppietta.

Il nigeriano ha poi giocato dal primo minuto anche contro Crystal Palace e Burnley (altro assist) prima di volare in Marocco per giocare la Coppa d’Africa. Se la sua avventura in Inghilterra dovesse continuare così, è difficile pensare ad un suo ritorno alla base. Il riscatto, a circa 25 milioni di euro, può dunque diventare presto realtà. Un’ottima notizia per Giorgio Furlani, che può incassare dalla cessione di un giocatore che non rientra più nei piani tecnico-tattici del Milan.