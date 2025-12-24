Allegri ha dato l’ok, il sostituto di Maignan è italiano

Il club rossonero rischia di perdere Maignan, c’è un estremo difensore della Serie A che potrebbe essere oggetto di trattativa.

Il rendimento di Mike Maignan in questa stagione è stato complessivamente di ottimo livello e tanti tifosi sperano che possa rinnovare il contratto. Va in scadenza a giugno 2026 e oggi è molto probabile un addio a parametro zero. Sarebbe una grossa beffa, soprattutto considerando che il Milan aveva avuto la possibilità di fargli firmare il prolungamento contrattuale a inizio 2025.

Com’è noto, dopo aver raggiunto l’accordo verbale, la società rossonera aveva preso tempo invece di formalizzare il tutto. Una mossa che ha deluso e innervosito il portiere francese e il suo entourage, che a giugno hanno considerato seriamente il trasferimento al Chelsea, al quale avevano detto sì. Poi l’operazione non si era concretizzata perché l’offerta dei Blues per il cartellino non aveva soddisfatto il Milan, ora chiamato a fare un nuovo tentativo per rinnovare il contratto del suo capitano.

Maignan, rinnovo difficile: il Milan prende il sostituto in Serie A?

Trattenere Maignan non sarà semplice, nel frattempo la dirigenza sta valutando altri nomi per la porta. Tra questi ce n’è anche qualcuno che gioca in Serie A.

Un profilo preso in considerazione è Alex Meret, che a Napoli potrebbe essere considerato sacrificabile, dato che Antonio Conte è contento del rendimento di Milinkovic-Savic. L’ex Udinese è fuori da fine ottobre a causa di una frattura composta del secondo metatarso del piede destra. Il suo rientro è vicino, però non sarà semplice riprendersi la maglia da titolare, che aveva già perso prima di infortunarsi.

Meret ha un contratto che scade a giugno 2027, dunque può lasciare Napoli per un prezzo non elevatissimo nel prossimo calciomercato estivo. Se non dovesse essere contento della sua situazione in azzurro, cambierà aria. Il Milan potrebbe diventare un’opzione, nel caso in cui Maignan dovesse andarsene.

Il friulano classe 1997 è un portiere con esperienza e potrebbe essere una buona soluzione per la porta rossonera. Chiaramente, la dirigenza sta valutando una rosa con diversi nomi e deciderà solo nel momento in cui sarà chiaro il futuro di Maignan. I tifosi sperano nel rinnovo del francese, però sanno che potrebbe concretizzarsi il suo addio a parametro zero.