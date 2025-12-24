Milan, che beffa: ora la rivale vuole Terracciano. Fa cassa la Cremonese

Le ultime notizie relative al difensore italiano, che ha lasciato il Diavolo per vestire la maglia grigiorossa del club lombardo

Sedici partite su diciassette, è questa la statistica stagionale di Filippo Terracciano. Il difensore italiano, nato a Verona l’8 marzo 2003, sta trovando continuità con la maglia della Cremonese dopo l’addio al Milan in estate.

L’unica partita saltata in campionato è stata quella del 4 ottobre a San Siro contro l’Inter per un guaio muscolare, poi è sempre stato titolare. L’annata di alto livello è stata arricchita da due gol, uno il 20 ottobre contro l’Udinese, nell’uno a uno casalingo, l’altro sempre in un match interno, con il Sassuolo, terminato per 3 a 2.

La Cremonese, grazie al lavoro di Nicola, è certamente la sorpresa della stagione. La squadra, che ha vinto all’esordio proprio contro il Milan, espugnando San Siro, ha ben 21 punti e si trova all’undicesimo posto in classifica.

La zona retrocessione, occupata dalla Fiorentina (9), Pisa (11) e Verona (12), è ben lontana, ma a Cremona si vola basso; Jamie Vardy, però, vuole spingere sempre più in alto la sua squadra. L’attaccante classe 1987 inglese, d’altronde, sa come si compiono i miracoli.

Calciomercato Cremonese, dal Milan ad un’altra big: futuro scelto per Terracciano

In estate, la Cremonese, con la salvezza in tasca, è pronta a programmare la nuova stagione. L’idea è quella di fare un ulteriore salto di qualità, ma sono in programma delle cessioni.

Una di queste può essere proprio Filippo Terracciano. Le sue prestazioni non sono ovviamente passate in osservate. Non c’è spazio per un ritorno al Milan, che incasserà qualcosa come 4-5 milioni di euro.

La Cremonese è dunque intenzionata ad ascoltare offerte di circa il doppio. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre: ha chiesto informazioni la Fiorentina e l’Udinese, ma ci sta pensando anche la Roma di Gian Piero Gasperini. Terracciano ha importanti margini di crescita e ha dimostrato di poter giocare sia come braccetto che esterno a tutta fascia.

Filippo Terracciano può rappresentare il dopo Celik, che avendo un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe lascia la Capitale al termine della stagione (dalla Capitale non arrivano segnali in vista di un possibile rinnovo). L’italiano, dunque, si prepara ad indossare la maglia di una big dopo un’annata più che positiva con la maglia della Cremonese