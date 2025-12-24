Milan, Rabiot a sorpresa: “Loftus-Cheek mi ha stupito”

Il centrocampista francese ha parlato di alcuni temi ai microfoni di Sky Sport: Loftus-Cheek, Maignan e non solo.

Adrien Rabiot è uno dei migliori acquisti del Milan negli ultimi anni, non c’è dubbio. E non sorprende neppure, perché il livello del giocatore era noto e solo chi non lo conosceva poteva stupirsi. Tra PSG, Juventus e Marsiglia ha fatto vedere qualità importanti, dunque era normale aspettarsi che avrebbe fatto bene anche in rossonero.

Massimiliano Allegri lo ha voluto fortemente e deve anche ringraziare il fatto che fosse finito fuori squadra all’OM a causa della rissa con Jonathan Rowe, oggi al Bologna. Senza quell’episodio, sarebbe stato molto più difficile strappare il centrocampista a Roberto De Zerbi. Il suo cartellino è stato acquistato per 7 milioni di euro più 2,5 di bonus, un ottimo affare. Lo stipendio si dovrebbe aggirare sui 5 milioni di euro netti annui, bonus compresi.

Milan, Rabiot su Loftus-Cheek e Maignan

Oggi Rabiot ha 30 anni ed è uno degli elementi di maggiore esperienza presenti nella squadra. Intervistato da Sky Sport, ha confermato che quando era più giovane e giocava nel PSG aveva già avuto la chance di approdare a Milano: “Sì, è vero. Mia mamma ha parlato con Galliani. Non mi ricordo esattamente la stagione, ma ci siamo parlati senza trovare l’accordo, non mi ricordo il motivo“.

Anche Mike Maignan gli ha parlato per farlo venire in rossonero. Il centrocampista lo ha raccontato, aggiungendo anche il suo auspicio per la permanenza del connazionale oltre l’attuale scadenza del contratto (giugno 2026): “Lui mi ha parlato anche 3-4 anni fa, ha provato a farmi venire al Milan. È un amico ma soprattutto è un giocatore forte. Spero che rimanga perché è difficile da sostituire. Non c’è un giocatore che non lo voglia tenere in squadra, ha la fiducia e la stima di tutti i compagni. Abbiamo bisogno di lui“.

Interpellato su chi lo abbia sorpreso maggiormente da quando è approdato a Milanello, Rabiot ha risposto così: “Per me, ha tanta qualità e potenzialità Loftus-Cheek. È un classe 1995 come me, quindi l’ho sempre visto giocare. Ha un potenziale incredibile, lo vedo anche in allenamento e secondo me potrebbe fare molto di più. Se devo dire un giocatore veramente forte in questa squadra, anche perché ci ho giocato contro, è lui“. Forse le parole dell’ex Juve sorprenderanno qualcuno, però Ruben Loftus-Cheek ha tante caratteristiche importanti che dovrebbe cercare di mettere in campo con costanza per essere più incisivo.