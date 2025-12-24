Un acquisto ora per arrivare a Vlahovic in estate: il piano del Milan per l’attacco

I rossoneri pensano a Vlahovic a parametro zero in estate e l’acquisto che sta finalizzando in queste ore è proprio per facilitare l’arrivo del serbo

Il mercato di gennaio non è ancora iniziato ma il Milan ha già chiuso il primo acquisto. Niclas Füllkrug ha completato le visite mediche e oggi vivrà il primo giorno a Milanello, con l’incontro previsto con Massimiliano Allegri e il gruppo. In parallelo, la dirigenza lavora su un’operazione di prospettiva: Andrej Kostic, centravanti classe 2007 del Partizan Belgrado, risulta molto vicino. L’intesa con il calciatore risulta definita, mentre resta da limare l’accordo tra i club. L’idea porta a un investimento mirato, utile per il progetto Milan Futuro e per una crescita graduale sotto osservazione diretta dello staff tecnico.

Kostic oggi per Vlahovic domani

L’operazione Kostic nasce da una valutazione a lungo raggio. Profilo giovane, fisico strutturato, margini ampi di sviluppo. A rendere l’affare ancora più interessante entra in gioco l’agente Darko Ristic, figura nota in via Aldo Rossi. Lo stesso procuratore gestisce gli interessi di Dusan Vlahovic, nome forte dell’ultima estate e anche per la prossima vista la sua situazione contrattuale con la Juventus. Oggi, rispetto a luglio scorso, la situazione risulta diversa: il centravanti serbo va verso la fine del contratto e il tempo lavora a favore di chi osserva senza forzare. L’affare Kostic con lo stesso agente diventa quindi un fattore chiave.

Lo sguardo rossonero resta puntato oltre gennaio. Il Milan osserva Vlahovic per un grande colpo a costo zero. In estate la rosa avrà bisogno di profondità, soprattutto in caso di ritorno in Champions League. Un altro centravanti servirà, indipendentemente dal riscatto o meno di Füllkrug. I contatti avviati per Kostic possono favorire dialoghi per Dusan. Priorità però all’arrivo del talento del Partizan, pronto a sbarcare a Milano come investimento per il futuro.