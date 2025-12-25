25 milioni dalla Premier League, maxi offerta in arrivo in casa Milan

Il giocatore nel mirino di una big del calcio inglese: la posizione del club rossonero è chiara. Il punto della situazione

La Premier League sulle tracce del giocatore del Milan. Ancora una volta un club inglese mette in apprensione il popolo rossonero. In estate a rendere triste il popolo del Diavolo è stato il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens hanno, infatti, deciso di puntare con forza su Tijjani Reijnders.

L’olandese, miglior centrocampista della scorsa stagione della Serie A, ha fatto così le valigie prima del Mondiale per Club. Il calciatore – va detto – è stato già dimenticato grazie agli acquisti di Adrien Rabiot e Luka Modric, ma anche con gli arrivi di Samuele Ricci e Ardon Jashari.

C’è invece, chi rimpiange ancora tanto Sandro Tonali: il suo trasferimento non è mai stato accettato dai tifosi del Milan. La Premier League, la scorsa estate, ha accolto davvero diversi giocatori.

Le cessioni di Malick Thiaw e Noah Okafor hanno permesso a Giorgio Furlani di incassare davvero tanti soldi. Sono partiti con la formula del prestito, poi, Samu Chukwueze e Alex Jimenez. Entrambi dovrebbero continuare a giocare in Premier League. Campionato che vorrebbe strappare al Diavolo un altro elemento. Stiamo facendo riferimento a Davide Bartesaghi.

Calciomercato Milan, insidia Gunners per Bartesaghi: la decisione del Diavolo

Il difensore è certamente il calciatore del momento. La doppietta contro il Sassuolo è ancora viva nei ricordi dei tifosi rossoneri. Una doppietta che lo ha consacrato a titolare inamovibile. Ormai il posto, lì sulla fascia sinistra, è suo: Bartesaghi ha dunque relegato in panchina Estupinan, che in estate aveva varcato i cancelli di Milanello con l’obiettivo di raccogliere l’eredità di Theo Hernandez.

E’ partito subito titolare, ma il vento è cambiato velocemente: Bartesaghi ha approfittato dell’infortunio di Estupinan per prendersi il posto. La prestazione disastrosa contro il Parma dell’ex Brighton ha dunque dato il via libera definitivo all’italiano.

Bartesaghi adesso ha davvero gli occhi di tutti addosso, ma non può certo essere una sorpresa. Già in estate diverse squadre inglesi avevano bussato alla porta del Milan. Ci ha pensato soprattutto l’Arsenal, pronto adesso a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro. La proposta, però, verrà respinta al mittente dal Milan che non ha alcuna intenzione di privarsi di un cuore rossonero, destinato a crescere ancora di più