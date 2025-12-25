Home » Milan News » Bartesaghi meglio di Pio Esposito è la verità che nessuno vi dice

Bartesaghi meglio di Pio Esposito è la verità che nessuno vi dice

Si discute del talento italiano: tifosi impazziti dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Ecco i messaggi che non lasciano dubbi

Bartesaghi meglio di Pio Esposito è la verità che nessuno vi dice (Ansa) – MilanLive.it

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 24 dicembre è stata dedicata a Pio Esposito: “VAI CON PIO”, era il titolo del giornale rosa, convinto del fatto che l’anno che sta per arrivare sia quello del centravanti dell’Inter. Quello dell’esplosione, quello della consacrazione.

E’ da questa estate, d’altronde, che il calciatore italiano è oggetto di discussione: il quotidiano così ha continuato con quanto scritto in questi mesi dai principali organi di informazione sportiva.

Pio Esposito è certamente uno dei talenti del calcio italiano e anche i tifosi del Milan lo sanno bene: i sostenitori del Diavolo, però, sono insorti vedendo la prima de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa ha dunque deciso di spostare il focus, che aveva visto i rossoneri al centro dei dibattiti per via di due interviste, a Theo Hernandez e Sergio Conceicao.

Le parole del terzino francese e del tecnico portoghese hanno alimentato le polemiche attorno al Milan, facendo emergere argomenti che tutti si erano gettati alle spalle da mesi. Il focus si è così spostato dal Milan all’Inter, ma in termini diversi.

Pio Esposito sotto la lente di ingrandimento, la prima pagina della discordia

Proprio questo ha fatto insorgere il popolo rossonero, che hai poi evidenziato come Davide Bartesaghi – più giovane di Pio Esposito di sei mesi, con un gol in più in Serie A e con un talento paragonabile – abbia ricevuto un trattamento diverso.

Pio Esposito
Pio Esposito sotto la lente di ingrandimento, la prima pagina della discordia (Ansa) – MilanLive.it

 

Non mancano i messaggi dei tifosi del Napoli, che ricordano come l’Inter sia reduce dall’eliminazione dalla Supercoppa italiana vinta dagli azzurri, in cui Pio Esposito non ha chiaramente lasciato il segno. La speranza è che tutta questa attenzione che il mondo dei media sta riservando ad un giocatore dal talento immenso non risulti controproducente. Avere le luci dei riflettori puntate addosso non è piacevole quando si ha poco più di 20 anni…

