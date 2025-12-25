Bartesaghi meglio di Pio Esposito è la verità che nessuno vi dice

Si discute del talento italiano: tifosi impazziti dopo quanto accaduto nelle scorse ore. Ecco i messaggi che non lasciano dubbi

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 24 dicembre è stata dedicata a Pio Esposito: “VAI CON PIO”, era il titolo del giornale rosa, convinto del fatto che l’anno che sta per arrivare sia quello del centravanti dell’Inter. Quello dell’esplosione, quello della consacrazione.

E’ da questa estate, d’altronde, che il calciatore italiano è oggetto di discussione: il quotidiano così ha continuato con quanto scritto in questi mesi dai principali organi di informazione sportiva.

Pio Esposito è certamente uno dei talenti del calcio italiano e anche i tifosi del Milan lo sanno bene: i sostenitori del Diavolo, però, sono insorti vedendo la prima de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa ha dunque deciso di spostare il focus, che aveva visto i rossoneri al centro dei dibattiti per via di due interviste, a Theo Hernandez e Sergio Conceicao.

Le parole del terzino francese e del tecnico portoghese hanno alimentato le polemiche attorno al Milan, facendo emergere argomenti che tutti si erano gettati alle spalle da mesi. Il focus si è così spostato dal Milan all’Inter, ma in termini diversi.

Pio Esposito sotto la lente di ingrandimento, la prima pagina della discordia

Proprio questo ha fatto insorgere il popolo rossonero, che hai poi evidenziato come Davide Bartesaghi – più giovane di Pio Esposito di sei mesi, con un gol in più in Serie A e con un talento paragonabile – abbia ricevuto un trattamento diverso.

Pagina del 24 dicembre dedicata alla punta più forte del mondo, che ha meno gol in A di Bartesaghi — Colpo D. Sonno (@colpoDsonno) December 24, 2025

Ma è un giornale sportivo, o lo sponsor ufficiale dell’ Inter e Pio Pio ? 🤔 — zippo (@zippo0921986) December 24, 2025

Oh ma un titolo così per bartesaghi no? — Bartesinho33 (@DCardinalino) December 24, 2025

Ancora… non ci si ricordava più di sto tarchiato con meno gol in A di Bartesaghi (che ha meno anni) che le cheeleaders tornano all assalto 😂😂😂😂😂 — i ragazzi del 5-0 (@Berlorsconi) December 24, 2025

Devo dire che la propaganda pro pio sta funzionando , ieri nuovi valori transfermarket aggiunti 5 milioni a pulcino pio , +0 milioni invece per yildiz , continuate così 💪🏻. 1 gol in serie a e vale 40 milioni — Kenjixx (@Kenjixx_) December 24, 2025

Due giorni che si è disputata la finale di supercoppa italiana e non avete messo un tweet sulla finale vinta dal Napoli. Mamma mia come vi abbiamo ridotto luridi🤣💩💩💩 — “ (@napoligoal10) December 24, 2025

Bartesaghi, che gioca terzino Ndr (magari manco questo sapete) ha fatto piu gol di pio esposito in serie A. Buon natale anche a voi leccaculo interisti.. — Kyashan 🟥⬛️Rossonero (@RikiGodsmack) December 24, 2025

Ma si può dedicare la pagina a uno che non ha ancora fatto nulla….sì certo tutto fatto ad arte per valorizzare un giocatore di quelli là….invece di parlare dell’intero fallimento di un’annata e della settima sconfitta tra campionato e Coppe di questa nuova stagione — Patrizia Rajkovic (@PattyRajko70) December 24, 2025

Non mancano i messaggi dei tifosi del Napoli, che ricordano come l’Inter sia reduce dall’eliminazione dalla Supercoppa italiana vinta dagli azzurri, in cui Pio Esposito non ha chiaramente lasciato il segno. La speranza è che tutta questa attenzione che il mondo dei media sta riservando ad un giocatore dal talento immenso non risulti controproducente. Avere le luci dei riflettori puntate addosso non è piacevole quando si ha poco più di 20 anni…