Milan, contatto fra Allegri e Gatti: i dettagli

L’allenatore del Milan si è mosso in prima persona per il difensore che ha già allenato alla Juventus: tutti i dettagli

Dopo l’arrivo di Niclas Füllkrug, ormai in attesa soltanto dell’annuncio ufficiale, il Milan ha deciso di concentrare ogni sforzo sul mercato sul difensore centrale. La dirigenza rossonera vuole consegnare a Massimiliano Allegri un rinforzo mirato, utile fin da subito per migliorare le rotazioni, seguendo però la solita linea precisa: sostenibilità economica e formule flessibili.

L’identikit tracciato dal club parla chiaro: difensore centrale pronto, affidabile, possibilmente con formula di prestito. In questo quadro, il nome di Federico Gatti ha iniziato a circolare con insistenza nelle ultime settimane. Il centrale della Juventus piace per diversi motivi: per caratteristiche, per duttilità e anche perché conosce bene Allegri. Al momento, però, la situazione resta più fredda rispetto a quanto percepito all’esterno. Come spiegato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, “non esiste una trattativa in corso” tra Milan e Juventus. All’interno dell’area decisionale rossonera manca ancora una posizione condivisa sul profilo, mentre il club bianconero non ha aperto a una cessione immediata.

Un segnale, comunque, è arrivato. Moretto ha confermato un contatto diretto: Massimiliano Allegri ha chiamato Federico Gatti per un confronto informale. Un dialogo nato dal rapporto professionale costruito negli anni passati, utile per capire disponibilità e sensazioni, senza passaggi ufficiali tra società. Nessun passo avanti concreto nemmeno sul fronte ipotesi di scambio con Samuele Ricci, tema circolato nelle ultime ore ma privo di riscontri operativi. Le valutazioni restano in corso su formula e costi. Il Milan riflette, Allegri osserva, la difesa resta il nodo centrale del mercato invernale rossonero.