Un difensore per un difensore: Milan e Juve lavorano allo scambio

Potrebbe esserci un clamoroso scambio fra Milan e Juventus nel mercato di gennaio. Un difensore per un difensore: ecco l’ultima idea

Milan e Juventus lavorano ad uno scontro. Al centro dei discorsi c’è la richiesta precisa di Massimiliano Allegri, deciso a rafforzare la linea arretrata con un profilo affidabile, già testato nel suo percorso professionale. Da Torino a Milano, l’asse si riaccende con un nome che il tecnico rossonero considera prioritario. Federico Gatti infatti sta scalando le gerarchie nella lista degli obiettivi per la difesa del Milan. Il centrale classe 1998 piace per le sue caratteristiche (può giocare in tutti i ruoli della difesa a tre) e perché Allegri lo conosce a fondo e ne apprezza le qualità mentali e tecniche.

Il Milan cerca un difensore pronto, capace di reggere la pressione e guidare un reparto chiamato a salire di livello nella seconda parte di stagione. Gatti risponde a questo identikit e potrebbe diventare una pedina centrale nel progetto tecnico rossonero, anche per affidabilità sul piano atletico e mentale. I rossoneri potrebbero sfruttare il fatto che Luciano Spalletti non sembra puntare molto su di lui. Per sbloccare l’operazione, la dirigenza valuta contropartite tecniche.

De Winter per Gabbia: l’ipotesi scambio fra Milan e Juve

C’è una pista che porta a Samuele Ricci, perché alla Juve manca un regista e le sue qualità sono parecchio apprezzate da Spalletti, che lo ha spesso convocato in Nazionale. Ma c’è anche un’alternativa che riguarda un difensore rossonero che fino ad oggi non ha convinto granché: è Koni De Winter, acquistato per 20 milioni dal Genoa per sostituire Malick Thiaw ma bersagliato di critiche dopo la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Finora il belga non ha convinto nessuno, né Allegri e né i tifosi, e per questo potrebbe uscire già.

La Juventus lo valuta con grande interesse anche perché è un elemento utile per questioni di lista perché De Winter è cresciuto nelle giovanili bianconere (con cui ha anche debuttato in Serie A). Le valutazioni economiche restano decisive, così come l’impatto sulle registrazioni federali e sugli slot UEFA. Dal punto di vista dell’operazione di mercato in sé, è probabile che, in entrambi i casi, la Juventus dovrà aggiungere un conguaglio economico in favore dei rossoneri: sia Ricci che De Winter, infatti, hanno una valutazione superiore a quella di Gattis.