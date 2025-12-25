Un grande acquisto per l’attacco del Milan, ma non è Fullkrug: chi è Kostic (VIDEO)

Il Milan è ad un passo da un grande acquisto per l’attacco: Fullkrug è appena arrivato, ma il vero colpo è un altro

Niclas Fullkrug è arrivato a Milano lunedì sera e ha subito iniziato questa avventura in Italia coi primi test fisici e atletici a Milanello. Igli Tare ha chiuso l’operazione molto prima dell’apertura del calciomercato, in modo da mettere subito a disposizione di Allegri il centravanti che voleva. Di certo non è Moise Kean, né un altro attaccante di spessore. Ma è un buon innesto che potrà essere utile all’allenatore toscano in determinate partite per le sue caratteristiche da centravanti puro. Nel frattempo però i rossoneri stanno portando avanti un’altra trattativa di mercato per un altro attaccante: si tratta di un ragazzo del 2007 che promette davvero molto bene.

Si chiama Andrej Kostic e il Milan lo sta per prendere per 5 milioni dal Partizan Belgrado. Il suo entourage è lo stesso di Dusan Vlahovic, ecco perché molti hanno subito collegato le due possibili operazioni: una subito, l’altra in estate a costo zero. Ma Kostic è di per sé un grande acquisto in prospettiva. A dirlo lo sono i numeri e anche le caratteristiche tecniche. Per quanto riguarda i primi, è fra i migliori per rendimento U21 di tutta Europa. Sulle seconde, invece, vi invitiamo a guardare il nostro video su YouTube in apertura di questo articolo.