L’ex Bayern Monaco nel mirino: il Milan chiude il colpo in difesa

Le ultimissime notizie relative al mercato del Diavolo: Giorgio Furlani e Igli Tare sono pronti a mettere le mani sul giocatore

Il calciomercato invernale si appresta ad entrare nel vivo. Il Milan vuole essere protagonista del mese di gennaio, regalando al suo allenatore almeno due colpi. L’idea, sempre più concreta, infatti, è quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, un difensore centrale e un attaccante.

Le condizioni fisiche di Santiago Gimenez, che ne avrà ancora per qualche settimana e la sterilità di Christopher Nkunku, hanno spinto Igli Tare e Giorgio Furlani a premere il piede sull’acceleratore. Il diktat della società però è quello di non spendere soldi.

La dirigenza, dunque, è a caccia dell’opportunità giusta: in avanti, come è noto, gli sforzi si stanno concentrando tutti su Niclas Füllkrug. Il 32enne di Hannover si sta avvicinando a piccoli passi al Diavolo. Il Milan vuole prelevarlo con la formula del prestito, garantendogli lo stipendio da 1,5 milioni di euro netti fino al termine della stagione.

La fumata bianca non è ancora arrivata, ma è questione davvero di dettagli: il club rossonero spinge per non aver alcun obbligo sul riscatto, il West Ham, invece, vorrebbe inserirlo. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se l’ex Borussia Dortmund potrà mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri già dal primo giorno utile di gennaio.

Calciomercato Milan, caccia al difensore: occhi sul tedesco, ma non solo

Niclas Füllkrug, però, potrebbe non essere l’unico tedesco a varcare i cancelli di Milanello. Il Diavolo – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport – sarebbe sulle tracce di Niklas Süle. Il 30enne di Frankfurt am Main, tra infortuni e scelte tecniche, ha fin qui giocato davvero poco: lex Bayern Monaco ha totalizzato cinque presenze, tra Bundesliga, Champions League e Coppa DFB, per circa 300 minuti.

L’esperienza a Niklas Süle non manca di certo, ma dà garanzie dal punto di vista fisico? I dubbi sono tanti, ma anche lui potrebbe trasferirsi con la formula del prestito secco. La Gazzetta dello Sport ha fatto, poi, il nome di Axel Disasi.

Non certo una novità, ma un profilo che torna di attualità, sistematicamente, ad ogni finestra di mercato. I rapporti tra il Milan e il Chelsea – ormai è noto davvero a tutti – sono ottimi e trovare un accordo potrebbe non essere così complicato. Il francese di Gonesse, che andrebbe a rendere più numerosa la colonia di transalpini al Milan, ha giocato ancora meno di Niklas Süle.

Disasi, infatti, è fuori dal progetto di Enzo Maresca: così il calciatore ha messo minuti nelle gambe, scendendo in campo in Premier League 2 e nella Premier League International Cup U21, per poco più di 160 minuti, frutto di due presenze