Milan, nome nuovo per la difesa: ritorno in Serie A

Niclas Füllkrug è il primo colpo del calciomercato del Milan di gennaio. L’attaccante ha già svolto le visite mediche, sbarcando in città prima di Natale. Ha già messo nero su bianco, firmando un contratto fino al termine della stagione. Arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto a cinque milioni di euro.

Il Diavolo pagherà, dunque, solamente 1,5 milioni dello stipendio del tedesco, che va a riempire quel vuoto in avanti, che si è venuto a creare dopo l’infortunio ci Santiago Gimenez. L’andamento di Christopher Nkunku, per nulla convincente, ha chiaramente spinto Igli Tare e Giorgio Furlani a spingere il piede sull’acceleratore.

Niclas Füllkrug sarà ufficiale quando aprirà il calciomercato e già contro il Cagliari potrà essere a disposizione di Massimiliano Allegri. Ora la dirigenza rossonera potrà concentrarsi sull’altro colpo che ha richiesto il tecnico livornese: serve il centrale di difesa che possa allungare il reparto arretrato.

Le prestazioni negative di De Winter non lasciano alternative. Oltre a Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori serve un giocatore di esperienza che dia garanzie. L’idea Thiago Silva è sfumata definitivamente, Disasi e Sule sono stati proposti ma non convincono.

E’ stato proposte anche Sergio Ramos, ma non è stata avviata alcuna trattativa. Si aspetta l’occasione giusta e una potrebbe arrivare ancora una volta dalla Premier League

Calciomercato Milan, colpo dall’Inghilterra: le big su Dragusin

“Inter, Milan e Napoli in Italia si sono informate per Radu Dragusin. La Juve potrebbe pensarci in caso di cessione di un difensore. Il Tottenham lo valuta trenta milioni di euro, ma potrebbe aprire anche a un prestito con opzione”. A scriverne è il giornalista Mirko Di Natale sul proprio profilo X.

Il giocatore conosce bene la Serie A. Con la maglia del Genoa ha dimostrato di poter fare la differenza: già all’epoca, il Milan ci aveva pensato, così come il Napoli, ma l’offerta più importante, poi accettata, arrivò da Londra. Ora può esserci il ritorno a ‘casa’.