Modric fa il mercato, ora il Milan sogna: altro colpo a zero dal Real Madrid

Il club rossonero potrebbe pensare all’ingaggio di un altro calciatore proveniente dal Real Madrid.

C’era non poco scetticismo quando il Milan ha deciso di mettere sotto contratto Luka Modric, in scadenza con il Real Madrid e quindi tesserabile a parametro zero. Tuttavia, le prestazioni sul campo hanno dimostrato che Igli Tare ha fatto un grande affare. Il centrocampista 40enne si è inserito ottimamente nell’ambiente rossonero, si è rivelato un leader dentro e fuori dal campo.

Modric ha firmato un accordo annuale che prevede anche un’opzione per un ulteriore anno a Milano. Anche se le prestazioni di questi mesi fanno pensare che potrebbe rimanere, la decisione verrà presa più avanti, probabilmente in primavera. Il campione croato valuterà tante cose, potrebbe anche decidere di chiudere la sua carriera in Croazia, nella Dinamo Zagabria. Il presidente del club è Zvonimir Boban, suo idolo e amico che avrebbe voluto riportarlo in patria già nell’estate scorsa.

Calciomercato Milan, altro affare dal Real Madrid?

Nel frattempo il Milan è impegnato sulla sessione invernale del calciomercato e Tare sta valutando anche qualche nome per l’estate 2026. Ci sono dei giocatori interessanti in scadenza di contratto e questo è già un periodo nel quale poter avviare contatti per sondare la situazione.

Guardando in casa Real Madrid e pensando di replicare un eventuale colpo “alla Modric”, ci sono tre calciatori che sono in scadenza a giugno 2026: Daniel Carvajal, Antonio Rudiger e David Alaba. Il terzino 33enne dovrebbe andare a giocare in Arabia Saudita o in Qatar in caso di addio ai blancos. Recentemente ha fatto visita al club qatariota dell’Al-Gharafa, dove gioca Joselu, cognato e amico che ha militato con lui nel Real Madrid. Quella potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Per quanto riguarda Rudiger e Alaba, il loro futuro potrebbe essere ancora in Europa. Sono due difensori che potrebbero fare comodo al Milan, anche se va detto che percepiscono stipendi importanti e potrebbe essere molto difficile vederli giocare in Serie A. L’ex Roma guadagna circa 7 milioni di euro netti a Madrid, mentre l’ex Bayern Monaco circa 10. Entrambi sono nel mirino di più squadre.

Ad oggi non risultano contatti con il Milan, vedremo se ci saranno sviluppi più avanti. Tra i due, sarebbe probabilmente più utile Rudiger, anche perché Alaba in questi anni ha avuto tanti problemi fisici e dà meno garanzie. Anche il tedesco ha subito qualche infortunio, però sembra più integro e affidabile del compagno di squadra.